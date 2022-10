Ethiopie: La guerre mondiale de l'Afrique dans un black-out médiatique total

Addis Abeba — L'Éthiopie est en train de devenir la guerre mondiale de l'Afrique, avec des dizaines de milliers de morts au cours des derniers mois, potentiellement non signalés, alors que les rebelles du Tigré combattent une coalition d'armées et de milices dans un black-out médiatique total. Aucun rapport sur le conflit après que le gouvernement éthiopien a coupé les lignes téléphoniques et Internet dans la région du Tigré et a presque complètement bloqué l'accès aux médias pour cacher l'étendue des combats. La plupart des communications avec le monde extérieur doivent désormais se faire par téléphone satellite.

La violence est d'une ampleur sans précédent, même après deux ans de combats. Alors que le conflit s'intensifie dans la région nord du pays, les experts le décrivent comme la "guerre la plus meurtrière du monde".

"C'est la nouvelle Grande Guerre de l'Afrique", a déclaré Cameron Hudson, analyste et ancien responsable des affaires africaines pour le Conseil national de sécurité des États-Unis. "Après les événements survenus au Congo il y a 25 ans, où pas moins de six pays africains ont engagé des troupes dans un combat qui a fini par tuer plus de cinq millions de personnes, l'Éthiopie est en passe de devenir la prochaine guerre mondiale de l'Afrique", ajoute l'analyste.

La dernière offensive de masse s'inscrit dans le cadre d'une guerre civile sanglante qui a éclaté dans la partie nord de la deuxième nation la plus peuplée d'Afrique à la fin de 2020, lorsque le Premier ministre Abiy Ahmed a attaqué un gouvernement local dissident dans la région du Tigré (voir Fides 6/11/2020). Les forces fédérales, les milices ethniques et les soldats érythréens ont uni leurs forces pour combattre les rebelles qui semblaient initialement avoir été anéantis. Au milieu de l'année 2021, les guérilleros ont repris de grandes parties de la région lors d'une contre-offensive extraordinaire.

Les forces érythréennes se sont retirées l'année dernière et les forces tigrinya ont poussé vers la capitale éthiopienne. Pendant un moment, on a cru qu'Addis-Abeba allait tomber. Cependant, un afflux de drones en provenance de Turquie et des Émirats arabes unis a fait reculer les rebelles. Selon des sources militaires, un cessez-le-feu de plusieurs mois a offert un répit aux millions de personnes en grande détresse et le conflit a disparu de l'agenda mondial.

Mais aujourd'hui, la guerre à grande échelle déchire à nouveau la région. Selon les experts, ce conflit massif implique de nombreux acteurs de toute la région dans une situation explosive qui pourrait enflammer la Corne de l'Afrique. "Il est confirmé que des forces, volontaires ou non, combattent dans ce conflit à partir des États voisins que sont l'Érythrée, la Somalie et le Soudan, et il y a maintenant des indications croissantes que des forces du Tchad, du Niger et de la Libye pourraient également jouer un rôle", a déclaré M. Hudson.