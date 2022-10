Sénégal: Gouvernance d'"un pays, deux systèmes" - "Adhérer au principe d'une seule Chine et maintenir le pouvoir du gouvernement central "

Membre du conseil de l'Association chinoise des études de Hong Kong et Macao, Gu Minkang défend qu'il faut à la fois adhérer au principe d'une seule Chine et respecter les différences des deux systèmes, en maintenant le pouvoir du gouvernement central et assurant un degré élevé d'autonomie dans les régions administratives spéciales dont Hong Kong.

Témoin de première main de la formation du principe " Un pays, deux systèmes ", Gu Minkang de rappeler qu'au moment du retour de Hong Kong à la Chine, le Parti communiste chinois (PCC) a démontré sa confiance et sa résolution à mettre en œuvre le principe, qui a été inscrit dans la Constitution de la République populaire de Chine en décembre 1982. "Le principe est à la fois un développement majeur de la théorie du socialisme aux caractéristiques chinoises et un nouveau paradigme pour la résolution pacifique des problèmes historiques pour les pays du monde entier.

La logique sous-jacente est la suivante : la coexistence de " deux systèmes " n'est possible que dans le cadre " d'un seul pays ". Dans la pratique, cependant, il faut du temps pour développer une bonne compréhension de celui-ci" a-t-il indiqué. Mais surtout, "nous devons à la fois adhérer au principe d'une seule Chine et respecter les différences des deux systèmes, à la fois maintenir le pouvoir du gouvernement central et assurer un degré élevé d'autonomie dans les régions administratives spéciales, les deux font jouer le rôle du continent en tant que fervent partisan de Hong Kong et de Macao et augmentent leur compétitivité. À aucun moment, nous ne devons-nous concentrer uniquement sur un côté au détriment de l'autre" a défendu Gu Minkang.

Révélant que le rapport au dix-huitième Congrès national du PCC en novembre 2012 indiquait la nécessité d'appliquer pleinement et fidèlement le principe " un pays, deux systèmes " et selon lequel le peuple de Hong Kong gouverne Hong Kong et le peuple de Macao gouverne Macao, il a fait comprendre que les deux régions jouissent d'un degré élevé d'autonomie.

"Néanmoins, les émeutes de 2019 à Hong Kong étaient une révolution de couleur initiée par l'Occident. Le gouvernement central dirigé par le président Xi Jinping a pris des mesures en faveur du " Un pays, deux systèmes " et " gouverner Hong Kong conformément à la loi " pour mettre fin à la situation chaotique" a-t-il expliqué. Partageant ainsi que les mesures comprenaient la promulgation de la loi sur la sécurité nationale de Hong Kong, la réforme du système électoral de Hong Kong qui a établi la méthodologie électorale essentielle pour le comité électoral, le chef de l'exécutif et le conseil législatif, ainsi que l'incorporation du principe des " patriotes gouvernant Hong Kong " dans le communiqué de la sixième session plénière du 19e Comité central du PCC.

Nouvelle ère de bonne gouvernance de Hong Kong

Par ailleurs, Gu Minkang a fait comprendre que les récentes élections réussies à Hong Kong montrent qu'avec la nouvelle apparence de l'organe directeur local, la ville entre dans une nouvelle ère de bonne gouvernance. "Hong Kong exerce un degré élevé d'autonomie et jouit d'un pouvoir exécutif, législatif et judiciaire indépendant, y compris celui de jugement final, conformément aux dispositions de la Loi fondamentale. Les résidents locaux peuvent toujours s'adonner à leurs activités préférées. La ville a conservé son statut de centre financier, maritime et commercial mondial et de port franc" a-t-il étayé.

Mais encore, "c'est le plus grand hub offshore en renminbi et continue d'utiliser ses avantages en tant que métropole multiculturelle pour participer aux échanges culturels et artistiques internationaux et accroître son empreinte mondiale. La ville a également, avec le soutien du gouvernement central, surmonté deux crises financières et deux pandémies. Et regardons de plus près le développement de Macao, puisque j'y vais souvent. La ville, depuis son retour à la Chine, a enregistré une croissance économique rapide et a bénéficié d'une société stable et harmonieuse, tandis que le niveau de vie s'est remarquablement amélioré" a appuyé Gu Minkang.

"Nous devons également prendre note du développement de la région de la grande baie Guangdong-Hong Kong-Macao. Le concept a été initialement évoqué par Pékin en mars 2015. Le plan d'approfondissement global de la réforme et de l'ouverture de la zone de coopération de l'industrie des services modernes Shenzhen-Hong Kong à Qianhai crée davantage d'opportunités pour Hong Kong de libérer ses atouts institutionnels et professionnels" a-t-il indiqué.

L'inévitable réunification du pays

Gu Minkang a tenu à rappeler aussi qu'en tant que pierre angulaire du maintien de la prospérité et de la stabilité à long terme à Hong Kong et Macao, que le principe " Un pays, deux systèmes " s'adresse au continent, Hong Kong et Macao, en tant que communauté de destin partagé, travaillant ensemble pour le grand renouveau de la nation chinoise et d'établir un modèle pour le règlement pacifique de la question de Taiwan. "Le président Xi a déclaré: "notre pays doit être réunifié, et le sera sûrement.

Il s'agit d'une conclusion historique tirée de l'évolution des relations inter-détroit au cours des sept dernières décennies ; elle est également essentielle au rajeunissement de la nation chinoise dans la nouvelle ère. " a-t-il renchéri. Confortant ainsi qu'il n'y a que deux options pour résoudre la question de Taiwan. "L'approche pacifique et l'utilisation de la force militaire. Le premier est sans doute meilleur.

Le principe " Un pays, deux systèmes " a été conçu à l'origine pour Taïwan, mais a ensuite été mis en pratique à Hong Kong et Macao. Sa légitimité est attestée par le degré élevé d'autonomie, de prospérité économique et de stabilité sociale dont ont joui les deux régions administratives spéciales au cours des deux décennies qui ont suivi leur retour à la Chine, et devrait s'appliquer à Taïwan après sa réunification pacifique avec le continent" a complété Gu Minkang, membre du conseil de l'Association chinoise des études de Hong Kong et Macao. Amadou DIOP