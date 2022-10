Mali: Place de l'Indépendance de Goundam - Le projet de réhabilitation officiellement lancé

Le jeudi 22 septembre 2022, l'association Oumou vision a réuni au Grand hôtel de Bamako les ressortissants et élus communaux de Goundam pour le lancement officiel du projet de réhabilitation de la Place de l'Indépendance de leur ville. La cérémonie a été présidée par l'ancien ministre Oumar Ibrahim Toure.

D'ici mars 2023, la Place de l'Indépendance de Goundam sera réhabilitée pour redorer l'image de la ville. L'information a été révélée au cours de la cérémonie de lancement officiel du Projet de Réhabilitation de cette place symbolique. Le projet a été initié par l'association Oumou vision en collaboration avec le Bureau d'études techniques et d'architecture -SPAD- les autorités communales et tous les ressortissants de la ville.

Les travaux seront réalisés en deux étapes sur une surface de 1 600 m2 pour un coût de 250 millions de francs CFA. Selon Abdourahamane Ag Hantafaye, Directeur général du cabinet SPAD, l'infrastructure aura la forme d'une natte de prière et comprendra quatre issues et des allées piétonnes, des parkings pour les véhicules, une salle polyvalente de 300 places, un monument et une tribune de 200 places.

Union sacrée autour du projet

A en croire Oumar Ibrahim Touré, parrain de l'évènement, ce projet est très important car il va changer le visage de Goundam tant sur le plan architectural que du développement. Il a tenu à remercier les initiateurs avant d'appeler tous les fils et filles du terroir à une union sacrée autour de ce projet.

Selon Mahamane Alidji Cissé, maire de Goundam, le lancement de ce projet est une activité-phare de l'association qui sera réalisée avec l'ensemble des ressortissants du cercle et de la région de Tombouctou. il a rendu un vibrant hommage à l'association Oumou vision pour son attachement au développement de Goundam. Quant à Mohamed Aly Ag Ibrahim, ancien ministre et président d'honneur de l'association Oumou vision, il a remercié l'assistance, les autorités communales de Goundam et le cabinet SPAD pour la mise en œuvre de ce projet.

Pour rappel, Oumou vision est un groupement d'initiatives et d'actions qui porte la vision et les valeurs de SE Mme Seck Oumou Sall que sont la dignité humaine, la solidarité, etc. C'est également une association apolitique, non confessionnelle et à but non lucratif qui vise à promouvoir le développement local, fédérer les mouvements associatifs de Goundam autour des actions de développement. Elle entend soutenir les activités et actions de renforcement de la santé et de l'assainissement, les actions humanitaires et de promotion des droits de l'homme.