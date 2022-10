Angola: La styliste Rose Palhares remporte le Prix de la Lusophonie 2022

Luanda — La styliste angolaise Rose Palhares a remporté le Prix Mode et Stylisme 2022, décerné lors du Gala des Prix de la Lusophonie, réalisé au Casino Estoril, à Cascais (Portugal).

Selon la direction des Prix de la Lusophonie, Rose Palhares a été distinguée pour "le travail constant et de qualité supérieure développé, national et international, dans le domaine de la mode", étant un "exemple de citoyenneté lusophone et universelle".

"Depuis le lancement de la marque Rose Palhares, il y a 10 ans, la styliste s'est lancée dans le monde de la mode, avec des collections conçues pour les femmes actives qui apprécient le confort et la pratique dans leur vie quotidienne en ajoutant une touche électriques qui les rendent uniques", a- t-elle poursuivie.

"Tous les prix ont un goût différent car ils représentent le processus de l'année précédente, mais celui-ci est particulièrement spécial. Bien plus important que ce que vous pourriez avoir à dire sur le prix, c'est ce que je vais faire dorénavant, et ce que je vais faire, c'est honorer ce prix et tout ce qui m'a poussé à le mériter", a déclare Rose Palhares.

Rose Palhares croit que l'une des plus grandes missions de l'être humain est d'inspirer et j'ai été inspirée par toutes les personnes qui sont passées par ici au cours de ces années. "Pour moi, c'est le moment de changer mon monde et, par conséquent, le monde de ceux qui croient en moi", conclut la styliste.

Les Prix de la Lusophonie soulignent le rôle des femmes et des hommes qui ont représenté le plus et le mieux la volonté indomptable de faire respecter l'image de la citoyenneté de langue portugaise et de la lusophonie dans le monde entier.