Angola: Le MESCTI et BAD analysent l'exécution du PDCT

Luanda — Le Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation (MESCTI) et la Banque Africaine de Développement (BAD) ont analysé lundi, le degré d'exécution du Projet de Développement de la Science et de la Technologie d'Angola (PDCT, sigle en portugais) et les nouvelles possibilités de coopération.

Le PDCT est un projet du Gouvernement de l'Angola financé à 90% grâce à un prêt de la BAD, qui vise à contribuer pour la diversification de l'économie, à travers l'innovation scientifique et technologique.

Le projet implique un soutien aux activités de recherche scientifique dans les domaines prioritaires pour la diversification de l'économie et la création d'un environnement favorable à la science, à la technologie et à l'innovation.

La délégation de la BAD effectue, 3 au 14 de ce mois, une mission de surveillance dans le cadre du PDCT.

La mission a pour objectifs de constater l'état et la performance du PDCT, de résoudre les défis de mise en œuvre et de développer des stratégies pour l'achèvement en temps voulu des activités en suspens, en particulier, la construction du Parc de Science et Technologie de Luanda (STP) et de discuter avec le gouvernement, des domaines de collaboration possibles, en tirant parti du PDCT, dans le cadre du Plan National de Développement du pays, et qui doit commencer en 2024.

La délégation de la BAD, dirigée par la Responsable de la Division de l'Éducation et Développement des compétences, Hendrina Doroba, est composée de l'Économiste en Chef du Développement (RDGC), Raymond Besong, et de l'économiste principal, Túlio António Cravo.