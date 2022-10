Angola: L'agriculture prône une intervention mécanisée

Ndalatando (Angola) — La Direction provinciale de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche défend une intervention mécanisée pour soutenir la production familiale et les petits agriculteurs, étendre les zones de culture et augmenter la productivité.

Selon la direction, plus de 85 pour cent des superficies cultivées de la province sont préparées manuellement.

Dans un rapport sur l'activité du secteur sur la période 2017/2022, l'institution indique également les besoins en ressources humaines dans tous les domaines du secteur agricole.

Le secteur, qui compte 115 salariés pour couvrir l'ensemble de l'activité agricole de la province, manque également de matériel roulant (véhicules et motos) pour faciliter la mobilité des techniciens dans le suivi et l'assistance technique aux familles et aux entreprises, ainsi que des infrastructures d'appui au secteur, dont nombreuses sont dégradées.

Le document souligne également le besoin d'équipements (udomètres) pour la collecte des eaux de pluie, pour permettre la mesure de la quantité qui tombe dans toute la province, des coques de café et des petites machines pour la fabrication de l'huile de palme.

La Délégation Provinciale de l'Agriculture a également besoin d'équipements agricoles pour soutenir les associations et les coopératives de paysans et de petits producteurs.

Un autre aspect important, selon le document, est la réhabilitation des routes secondaires et tertiaires qui relient les centres urbains aux zones de production pour faciliter la circulation des produits agricoles de la campagne vers les centres commerciaux.

Le document indique également le fonctionnement conditionné des laboratoires de la Station expérimentale agricole de Kilombo, en raison du manque d'électricité et des assauts des marginaux qui s'accaparent des matériaux d'importance vitale pour le fonctionnement de la même et d'espèces végétales uniques.