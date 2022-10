Sénégal: Saint-louis - Indigné par les actes discriminatoires posés par les autorités sur la question de la revalorisation des salaires - Les syndicats des travailleurs des universités décrètent 48 heures de grève et menacent d'hypothéquer la rentrée académique

Il est fort probable qu'il n'y ait pas de rentrée académique cette année dans toutes les universités du pays. La menace a été brandie par les responsables de l'intersyndicale nationale des travailleurs des universités du Sénégal qui ont décrété hier, lundi 3 octobre, un mot d'ordre de grève de 48 heures de cessations de toutes activités pédagogiques et sociales.

Ils ont dénoncé le manque de respect et de considération de la part du ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation qui, selon eux, aurait posé des actes discriminatoires sur la question de la revalorisation des salaires. Ils menacent de poursuivre le combat jusqu'à obtention de gain de cause.

C'est au termes de leur assemblée générale tenue dans la matinée d'hier, lundi 3 octobre, que les responsables des syndicats des travailleurs des établissements scolaires et universitaires du Sénégal (STESUS), appuyés par ceux de l'Intersyndicale nationale des Personnels administratifs, techniques et de service (PATS) du Sénégal, ont décidé de décréter un mot d'ordre de grève de 48 heures de cessations de toutes activités pédagogiques et sociales. Ces syndicalistes ont ainsi mis à exécution leur menace de paralyser les espaces universitaires après qu'ils se sont sentis laissés en rade dans le processus de revalorisation des salaires.

"Nous condamnons fermement les actes posés par le ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation soutenu également par sa Direction de l'Enseignement Supérieur. Car c'est vraiment révoltant de constater que cette dernière ait signé une circulaire pour allouer des avantages à certains et laissé en rade le personnel administratif, technique et de service. Nous ne pouvons pas comprendre ces actes jugés de dilatoires. Le Président a parlé de revalorisation de tous les salaires des agents publics de l'État. Nous en faisons partis", a rappelé Djibril Kane, coordonnateur de l'Intersyndicale nationale des PATS.

Ils ont dénoncé encore une fois ce qu'ils qualifient de manque de respect et de considération de la part de leur ministère de tutelle à leur égard. Ils ont mis en garde les autorités, tout en menaçant de poursuivre le combat jusqu'à la satisfaction de leurs points de revendications.