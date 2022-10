Congo-Brazzaville: Secteur privé - La SAR lance le recensement des opérateurs économiques

La Société africaine de recouvrement (SAR), mandatée par la chambre de commerce de Brazzaville, a procédé, le 3 octobre, au lancement du recensement et recouvrement des opérateurs économiques en vue de les enregistrer dans une base de données numérisée et actualisée.

" Aujourd'hui, c'est le lancement sinon la mise en œuvre de la convention signée en août dernier entre la chambre consulaire et la SAR visant à améliorer la dynamique du secteur privé national et à apporter l'assistance aux opérateurs économiques. Nous mettons les agents sur le terrain pour l'activité du recensement mais aussi du recouvrement ", a indiqué le responsable marketing et communication de la société SAR, Francis Kandza.

L'opération sur le terrain consiste à recenser et identifier physiquement des opérateurs économiques de la place, représentant la compétence territoriale de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et des métiers de Brazzaville. Habillés de façon distinctive, en gilet orange et vert et équipés de badge, les agents recenseurs passeront dans les zones retenues afin d'accomplir la tâche pour laquelle ils ont été mandatés.

Pour ce qui est de Brazzaville, trois zones sont concernées pour cette opération, notamment la zone Nord, Sud et Centre. S'agissant de la zone Nord, elle regroupe les quartiers Talangaï et Djiri ; la zone Sud, quant à elle, regroupe les quartiers Madibu, Makélékélé, Bacongo et Mfilou. Enfin, les quartiers Moungali, Poto-Poto et Ouenzé, pour leur part, se trouvent dans la zone Centre.

" Ce sont deux équipes de 15 -15 qui constituent la première vague que nous mettons sur le terrain. Vous constaterez qu'il y aura plus d'agents dans la zone Centre car c'est là que les activités sont le plus concentrées. Ce travail de recensement nous permettra d'actualiser notre base de données. Toutes les dispositions ont été prises pour l'accompagnement, l'assistance des acteurs économiques, ce, sur le plan fiscal, comptable, juridique... ", a expliqué Francis Kandza.

Selon lui, cette opération va s'étendre dans le département du Pool (Kinkala) et celui de la Cuvette (Owando) dans le but de couvrir tout le territoire.

Il faut noter que l'opération de recensement qu'effectue la SAR permettra de redynamiser la Chambre de commerce de Brazzaville pour mieux assurer la collecte des cotisations des membres de ladite chambre consulaire.