Congo-Brazzaville: Agriculture - Deux nouvelles ZAP lancent leurs activités

Le ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, Paul Valentin Ngobo, a lancé, les 2 et 3 octobre, les activités dans les Zones agricoles protégées (ZAP) de Mpoumako, dans le département du Pool, et d'Olongonet, dans la Cuvette, portant ainsi le nombre à douze.

Située dans le district de Ngabé, la ZAP de Mpoumako s'étend sur une superficie de plus de 100 hectares. Les dix groupements agricoles sélectionnés vont mettre en terre des cultures de maïs et du manioc. Expliquant la philosophie des ZAP aux membres des groupements, le ministre en charge de l'Agriculture a précisé que ces espaces d'expression agricole contribuent à la lutte contre l'insécurité alimentaire, la pauvreté, le chômage et l'urbanisation non maîtrisée. Paul Valentin Ngobo a ensuite invité les bénéficiaires à s'impliquer pleinement pour ne pas rester les derniers de la compétition agricole initiée par le gouvernement.

Le président de l'Union des groupements agricoles de Mpoumako, Lone Kimbembé, a assuré au ministre que la onzième ZAP ne serait pas la dernière de cette compétition agricole nationale.

Dans la Cuvette, le ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche a officiellement lancé les activités de la ZAP du village Olongonet, dans le district de Boundji. Troisième ZAP ouverte dans ce département après celles d'Oyendzé (district de Ngoko) et d'Owando, la ZAP d'Olongonet est développée par vingt groupements pour 366 producteurs. Plusieurs spéculations y seront plantées parmi lesquelles le manioc et le maïs. Le choix de la culture du maïs se justifie par la nécessité de fabriquer l'aliment de bétail dont l'approvisionnement par les éleveurs pose problème. Paul Valentin Ngobo dégage les caractéristiques de la ZAP d'Olongonet.

" La ZAP de Boundji a trois caractéristiques. Premièrement, nous sommes sur une terre qui m'est un peu chère non seulement parce que je suis fils de Boundji mais parce que ma maman venait faire ses champs ici. Donc, nous sommes sur une terre fertile, elle devrait normalement nous donner de bons résultats ; deuxièmement, Olongonet vient contribuer au développement d'un bassin de production ; troisièmement, la plupart des acteurs ont été formés dans le cadre de l'incubateur agricole du Congo. Ils ont déjà fait leur preuve ", a témoigné Paul Valentin Ngobo.

Le ministre a, par ailleurs, remis du matériel aratoire aux différents groupements agricoles pour accompagner leur travail. Responsable du groupement Le-Tsenguet la-Bea de la ZAP d'Olongonet, Prince Matamboko Moundjombé a remercié le gouvernement pour ce coup de pouce. " Nous allons rembourser à l'Etat ce qu'il a dépensé en donnant le meilleur de nous-mêmes pour ravitailler le marché national. Nous ne serons pas les derniers, la ZAP d'Olongonet jouera les premiers rôles dans la production. Rendez-vous dans trois mois, ce ne serait pas moi qui parlerai mais plutôt la récolte ", a-t-il promis.

Le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, qui visitait le 26 juillet dernier les ZAP d'Etsouali et de Ngo-Kourate, dans le département des Plateaux, rappelait le bien-fondé de cette initiative avant d'encourager les acteurs agricoles à fournir plus d'efforts afin d'atteindre les objectifs escomptés. Il s'agit notamment de réduire les importations liées aux produits alimentaires carnés dont le coût annuel est estimé à plus de 600 milliards FCFA.

" La promesse faite pendant la campagne électorale se concrétise maintenant, on va vers la mécanisation de l'agriculture dans le pays et nous ne serons plus dépendants des autres peuples. Un peuple qui ne produit pas ce qu'il consomme n'est pas un peuple libre. Nous allons donc produire ici, vous n'avez pas le droit de vous décourager, les résultats sont-là et nous allons poursuivre la marche plus loin ensemble ", déclarait-il.