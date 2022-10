Congo-Brazzaville: Campagne de consultations gratuites des lésions de hanche et de genou

Tout premier centre orthopédique de la capitale, Kinshasa orthodaepic center (KOC) va organiser, du 10 au 20 octobre, une campagne de consultations gratuites des lésions de hanche et de genou.

Spécialisé en maladies de la hanche et du genou, KOC va lancer le pré-enregistrement de la campagne à partir du 6 octobre, au n°398 de l'avenue de la Révolution, dans la commune de Limete, non loin de Kin-Marché. La population est invitée à venir aux consultations gratuites pendant dix jours.

KOC est une initiative du Dr Toussaint Banonoko. Cet établissement hospitalier est spécialisé dans la traumato-orthopédie (chirurgie des os et des musculations). Sa mission est d'offrir des soins orthopédiques simples et complexes à la population de Kinshasa. A l'inauguration du centre, le Dr Toussaint Banonoko affirmait qu'il va se charger aussi des malades dans d'autres domaines pour des investigations, notamment de laboratoire, de l'imagerie médicale, de kinésithérapie et la prise en charge des plaies chroniques.

Le centre dispose d'une capacité de départ de quinze lits et s'équipe de matériels modernes au standard international pour répondre aux nombreux besoins des patients. Il s'avère une opportunité de simplification de transferts inopportuns et coûteux à l'étranger des malades congolais. Des médecins spécialistes et de renommée internationale sont mis à disposition pour administrer des soins appropriés aux malades en détresse, a assuré le Dr Toussaint Banonoko.

Quatre mois après son installation, KOC lance donc une campagne significative et louable des consultations gratuites pour la population kinoise.