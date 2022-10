Congo-Kinshasa: Cérémonie de remise du prix Pierre Castel/Bracongo - Le prix Pierre Castel récompense les initiatives entrepreneuriales dans l'agro alimentation

Tenant à cœur ce besoin du développement socio-économique de l'homme congolais et africain en général, la Bracongo avec son affilié le groupe Pierre Castel a organisé, ce jeudi 29 septembre 2022, au chapiteau du Pullman hôtel, la 5ème édition du prix Pierre Castel.

Cette 5ème édition était bel et bien la cérémonie de remise du prix Pierre Castel. Suite à cette assise, 12 lauréats ont bénéficiés du prix Pierre Castel ainsi que des cheques, notamment, des chèques de 15.000€ pour les premiers lauréats et des chèques de 10.000€ pour les deuxièmes lauréats.

A l'issue de cette ceremonie, le directeur général de la Bracongo, Mr Cyril Segonds a saisi l'occasion pour inviter les différents lauréats bénéficiaires de tacher à payer leurs taxes pour le développement du pays. " ... je dis ça aux lauréats, parce que souvent c'est des choses qu'on ne dit pas, il faut payer ses taxes. Parce que touts citoyens doit payer ses taxes. Souvent j'attends, on n'a pas d'hôpitaux, on n'a pas des routes... souvent je demande aux entrepreneurs, payez vous vos taxes ? Donc, il faut que chacun paie sa part... ", A-t-il exhorté. D'ores il a tenu à préciser le but poursuivi par l'octroi du prix pierre castel, " ... le développement commence toujours par l'agro alimentaire, d'où notre prix pierre castel et tout ce que vous allez voir, tout les produits tourne autour de cela. L'agro alimentaire pour nourrir le peuple, pour nourrir les enfants, c'est une priorité. Alors, bâtissons durable. Et nous sommes fiers de castel de participer à cela. Le groupe castel a toujours été fidèle et moteur à l'agro industrialisation de l'Afrique, et nous continuerons... " A-t-il indiqué.

Après lui, la parole a été donnée au directeur générale de la fondation Pierre Castel, Mr Pierre de Gaétan Njikam pour son mot de circonstance. Après son discours de reconnaissance, et de présentation des lauréats venus des différents coins de l'Afrique, il est intervenu la remise des prix accompagnés des cheques.

En vue de mieux symboliser ces remises, certains des autorités ayant prises part, ont honorés ce moment en remettant à tour de rôle aux bénéficiaires leurs récompenses. Les premières remises ont été ouvertes par la représentante de la première dame, Mme Fanny Nyakeru, suivis du dircab du ministère de pèche et élevage, ensuite par le conseiller au ministère du plan. Après lui, la représentante de l'ambassadeur de Belgique a à son tour également remis aux lauréats lui étant aligné. Elle a été suivie par le D.G de la Bracongo, et lui par le représentant de l'Eco-Bank et les dernières remises ont été conclus par le D.G de la fondation Pierre Castel.

Se confiant à la presse, le D.G de la fondation pierre castel, Mr Pierre de Gaétan est revenu sur l'importance de cette ceremonie. " D'abord, c'est la modeste satisfaction de voir qu'en RDC, la jeunesse entrepreneurial agricole c'est mobilisée pour postuler à cette offre de la fondation, traduisant ainsi le fait que les jeunes congolais sont préoccupés à la fois de s'auto-employer, mais aussi de pouvoir impacter leur environnement et d'apporter à ce grand pays qu'est la RDC des garanties pour la sécurité alimentaires... ", A-t-il dupliqué, et de continuer, " organiser une ceremonie panafricaine, et que la première aie lieu à Kinshasa, c'est extrêmement significatif. Donc, le groupe Pierre castel et sa Filial, Bracongo, c'est une entreprise panafricaine, et nous, nous devons chaque fois nous inscrire dans cette vision global du continent, pour faire en sorte, les jeunes que nous accompagnons puisses trouver des opportunités des business à la fois au Congo et dans les pays voisins et même plus ", a-t-il déplié avant de faire appel à tout un chacun de faire confiance à la jeunesse pour qu'ils s'en sortent pour son développement et celui de la nation.