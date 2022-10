Congo-Kinshasa: Couacs !

Si les conditions pour des élections justes et équitables ne sont pas réunies, et si en plus l'indiscipline des populations est caractérielle, on ne doit pas s'étonner qu'il y ait des couacs dans la bonne marche du pays.

Jean-Pierre Luhandjula, Professeur Ordinaire l'a si bien démontré dans sa tribune. Pour lui, la RDC doit s'évertuer à raccrocher son "wagon électoral" au train du choix des meilleurs d'entre nous pour des fonctions données. Intégrer le sérieux dans nos choix électoraux et nominatifs, ferait grandir notre pays, non seulement par la qualité des choix qui seraient subséquemment opérés et qui, selon toute probabilité, accroitraient l'efficacité et l'efficience de notre système de décision, mais aussi par la bonne gouvernance que nous aurions installé par ricochet, et qui devrait nous faire du grand bien tant à l'interne qu'á l'externe. Nous exprimons, ipso facto, le vœu le plus véhément que les élections prochaines dans notre pays, déclenche un véritable tsunami. Celui-ci devrait mettre en surface des dirigeants dont l'égoïsme ne l'emporte pas sur la solidarité avec le peuple. Et dans le même temps, transformer nos populations en bon citoyens dont la moralité et le patriotisme rend la coexistence entre eux et les dirigeants harmonieuse et pacifique.

Qu'à cela ne tienne, il n'est jamais trop tard pour changer ou pour faire le bien. La CENI qui a multiplié des rencontres avec les parties prenantes, mise justement à faire le bien et effacé les traces indélébiles qu'a laissé le Bureau de Nangaa. Celui-ci a crevé l'abcès récemment pour proposer de nouvelles pistes en vue de tenir des joutes électorales dans un climat, dit-il de paix et de sérénité. C'était-il le bon moment ? Mystère. Ce qui est vrai, son analyse est très mal reçu par de nouveaux opposants au régime. Comme qui dirait qu'il serait, à la base de l'instabilité.

Les congolais lambda ont les yeux rivés sur ces élections, dans l'espoir de voir émergé de nouvelles élites tant dans la machine politico-administrative qu'au niveau des mandataires des entreprises publiques.