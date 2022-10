Congo-Kinshasa: Après un mois de pratique au sein de La Prospérité - Les stagiaires académiques remercient l'Editeur Marcel Ngoyi pour "ses riches enseignements et son encadrement"

A peu près d'un mois passé en stage académique au journal La Prospérité, les étudiants venus de l'Université catholique au Congo (UCC) et de l'Université panafricaine pour la bonne gouvernance et Innovation (UPGI), ont clôturé leurs séjours de pratique dans cet espace médiatique le jeudi 29 septembre 2022.

A cette occasion, une cérémonie festive et de partage de repas a été organisée par l'Editeur Directeur-général de ce quotidien d'informations générales, Marcel Ngoyi Ngoyi Kyengi, à l'honneur de tous les étudiants, stagiaires académiques.

Etant reconnaissants de la formation reçue au sein de cette grande maison de presse, les stagiaires n'ont pas tari de mots pour exprimer leur gratitude à l'égard du numéro un du journal, et de tout son personnel. " (... ) nous ne savons comment vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour nous, avec toute votre équipe, durant tout ce temps de notre stage au Journal La Prospérité. En un bon père de famille, vous avez pris soin de nous, malgré les difficultés rencontrées. Physiquement, moralement et surtout financièrement, vous nous avez accompagnés. Nous vous rassurons que La Prospérité n'est pas un château bâti dans le sable, mais elle est plutôt un lampadaire placée plus haut, pour éclairer l'opinion publique. Notre prière en ce jour est que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse vos collaborateurs et toute votre famille, pour qu'ensemble, vous puissiez porter La Prospérité à une gloire éternelle ", se sont exprimés les stagiaires à travers un discours prononcé par Victor Mulemba. Et d'ajouter : " Une occasion pour nous de penser à toute l'équipe des journalistes du journal La Prospérité et à tous ceux qui participent à son rayonnement ... laisser-nous vous dire, qu'il fait beau vivre ici qu'ailleurs. Car, La Prospérité est un sanctuaire du savoir, un torrent qui déborde... Comme Jésus sur la croix, vous avez toujours les bras ouvert, pour accueillir tout celui qui vient vers vous".

Les stagiaires ont promis de mettre en pratique tout ce qu'ils ont appris et déclarent avoir acquis une expérience pratique plus-value, qui leur permettra de bien se positionner en termes d'écriture journalistique.

Après la table, les stagiaires académiques ont remis une photo portait en terme de cadeau au DG de La Prospérité. C'était sous une ambiance de gaité que la cérémonie s'est déroulée jusqu'à la fin.