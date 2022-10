Congo-Kinshasa: A l'initiative d'une ONG américaine, rencontre Union sacrée-FCC - LAMUKA pour un consensus sur les élections

Pour la première fois, les délégués de principaux regroupements politiques de l'opposition et de la majorité se sont retrouvés à l'initiative d'une Ong américaine : National Democratic Institute for international. Objectif : parvenir à un consensus autour des élections libres, démocratiques et apaisées devant être organisées dans le délai constitutionnel.

Le vœu de cette rencontre a été exprimé depuis longtemps par les partis politiques de l'opposition. Le Nouvel Elan de Muzito représenté par son secrétaire général Blanchard Mongomba s'attend à ce que la majorité au pouvoir sorte d'une logique de fait accompli afin de privilégier "l'intérêt du peuple".

Il a prévenu : "Nous avons estimé qu'il fallait nécessairement répondre à cet appel pour qu'ensemble nous puissions donner nos points de vue, écouter les autres pour que nous puissions voir les pistes de solutions que nous pouvons proposer de manière à résoudre cette question (des réformes électorales, ndlr)... mais lorsque nous constatons que de l'autre côté, nos amis ne sont pas dans cette logique, ils sont dans une logique de fait accompli, nous estimons que cela ne nous avance pas".

Pour Blanchard Mongomba, les conclusions de ces discussions dépendront de la bonne foi des uns et des autres. " Ici, il s'agit de l'intérêt de notre peuple. Si les autres estiment que ces échanges n'ont pas d'utilité, ils n'auront qu'à assumer leur position mais nous, nous parlons en tant que parti politique puisque l'intérêt pour nous est d'aller aux élections et donner à notre peuple l'opportunité de se choisir les bons dirigeants et dans des bonnes conditions ", a-t-il ajouté.

Il sied de reconnaitre que ce genre d'assises entre Congolais aboutisse difficilement. Chaque délégation y va avec un agenda caché de manière à torpiller la possibilité de tout compromis. Les intérêts politiques des uns et des autres priment sur ceux de la République toute entière. Comme pour dire que le succès d'une telle rencontre ne manquera pas d'étonner ceux qui s'intéressent à la question congolaise.

Déjà, pour l'Union sacrée, le décor des élections semble déjà planté. Il n'est donc plus question de faire marche-arrière. Entre-temps, l'opposition soutient qu'il faut revoir le processus en revenant sur la désignation des membres de la CENI et des animateurs de la cour constitutionnelle ; ce, alors qu'on veut tenir les élections dans le délai constitutionnel.

Les observateurs avertis n'en croient à leurs yeux, estimant que le processus est biaisé dès le départ. Tous les leaders de l'opposition ont eu à dénoncer les manœuvres orchestrées par le pouvoir tendant à engager le processus sans trop tenir compte des avis des autres. Comme si le vin est tiré, il faut le boire. Dans ce cas-là, l'initiative de cette structure américaine à concilier les vues des acteurs congolais équivaudrait à un pétard mouillé étant donné que le jeu est fait d'avance.

En attendant, Blanchard Mongomba, secrétaire général de Nouvel Elan et Devos Kitoko de l'Ecide de Martin Fayulu ont pris part pour le compte de la coalition LAMUKA aux côtés de Raymond Tshibanda, Ramazani Shadary, José Makila et Marie-Ange Mushobekwa pour le FCC de Joseph Kabila.

La majorité au pouvoir a été représentée par le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabuya qui avait à ses côtés les délégués des partis de l'Union Sacrée tels que le MLC, l'UNC, l'AFDC,...