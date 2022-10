Congo-Kinshasa: Création d'une commission spéciale à l'Assemblée nationale - Dossier 21.000$ : Fayulu tape du poing sur la table !

La création d'une Commission spéciale pour entendre les députés nationaux Jean-Baptiste Kasekwa et Delly Sesanga sur le dossier de 21.000$, défrayent encore la chronique. Martin Fayulu a fini par sortir de sa tanière en mettant en garde le speaker de la Chambre basse du Parlement. Dans un message sur son compte Twitter, le président du parti politique ECIDé (Engagement pour la citoyenneté et le développement) demande au président de la chambre basse du Parlement d'arrêter d'harceler et d'intimider ces élus.

"Je demande au président de l'Assemblée nationale d'arrêter d'harceler et d'intimider les honorables JB. Kasekwa et D. Sesanga. Il doit plutôt publier la fiche de paie des députés avec toutes les rubriques en vue d'édifier les congolais. Monsieur Mboso doit démissionner avec son bureau", écrit-il.

A la plénière du mercredi 28 septembre dernier, le député Nanu Memba avait initié et fait voter par l'Assemblée plénière, une motion en rapport avec la création d'une Commission spéciale pour entendre les députés nationaux Delly Sesanga et Jean-Baptiste Kasekwa sur le dossier des émoluments des élus.

Franck Diongo chez Delly Sesanga

Le président du Mouvement Lumumbiste Progressiste (MLP), Franck Diongo, a été reçu vendredi 30 septembre par le leader de l'Envol, Delly Sesanga. Au menu : la situation générale du pays. "Les hommes politiques dialoguent entre eux. Nous sommes de l'opposition, nous défendons les mêmes opinions politiques, c'est normal. Les Congolais doivent s'habituer à voir l'opposition échanger sur les questions du pays. Ce pays a trop de problèmes. Nous avons échangé en faisant un tour d'horizon sur différentes questions qui concernent le pays, et les conclusions vous seront données plus tard (... ) Nous devons en toute circonstance échanger par rapport à la situation du pays", a indiqué Delly Sesanga.

Pour sa part, Franck Diongo a fait savoir qu'il s'agit d'une ronde qu'il effectue auprès de ses frères et sœurs de l'opposition. À l'instar de Delly Sesanga, il a rassuré que le contenu des échanges sera dévoilé au moment opportun.

"Vous serez au courant de ce dont nous avons parlé au moment opportun. Nous continuons notre ronde en échangeant avec les frères et sœurs sur des matières qui concernent le pays et on vous le révélera au moment opportun ", a-t-il conclu.