Congo-Kinshasa: CAF - Dcmp quitte Kinshasa mercredi pour île Maurice à la conquête de Saint Michel

C'est le samedi 9 octobre que le Daring Club Motema Pembe va entamer sa saison sportive 2022-2023, en déplacement, loin de son public, au stade de Saint François Xavier, à Port-Louis, en Ile Maurice, contre la formation seychelloise de Saint Michel, en match aller des 16èmes finales de la Coupe de la Confédération.

L'équipe quitte Kinshasa, mercredi, à destination directe de l'île Maurice. Le président de l'équipe, Paul Kasembele, l'a confirmé lundi, dans une conférence de presse tenue au siège de l'équipe sur colonel Modjiba, à Kinshasa.

Après une longue période de préparation, Paul Kasambele a affirmé que Motema Pembe est maintenant prêt d'affronter ses adversaires, en commençant par Saint Michel. Cependant, il a déploré seulement deux choses.

La première est celle relative à la finalisation de l'enregistrement des joueurs, à la suite des sanctions de la Fédération internationale de football association (FIFA) qui ont plané sur son équipe. Selon lui, tout est presque sur les rails. Il ne reste qu'une seule réponse favorable, qui est attendue de l'instance mondiale de football dans 48h, pour qualifier certains joueurs. La deuxième chose est celle de l'obtention des passeports de service qui devient difficile depuis que le Ministère des Affaires étrangères ne délivre plus les formulaires requis à cet effet. Néanmoins, a-t-il rassuré, comme le match entre Saint Michel des Seychelles et DC Motema Pembe se jouera en Îles Maurice, le problème de visa ne se pose nullement. Quoiqu'il en soit, Dcmp voyagera mercredi et croisera Saint Michel, samedi prochain, en match aller des 16èmes de finales de la CAF.

Linafoot : Lubumbashi Sport revoit ses notes avant le démarrage

Le FC Lubumbashi Sport a revu ses notes de préparatifs lundi, à travers une importante séance d'entrainement, au stade Gaëtan Kakudji (Joli-site), avant de démarrer samedi la 28ème édition du championnat de la Ligue nationale de football (LINAFOOT), contre l'AS Simba.

A en croire la source, l'équipe va s'entraîner lundi, mardi et mercredi de 15h30' à 17h30', avant de prendre jeudi la direction de Kolwezi, dans la province de Lualaba. Outre son premier de la saison samedi contre Simba, au stade Dominique Diur, les "Rouges et blanc" joueront leur deuxième match mercredi 12 octobre, Blessing FC toujours sur la même pelouse du stade Dominique Diur à Kolwezi.

Réunion tripartite à Kinshasa avant le démarrage

Pendant ce temps, au siège de la LINAFOOT, à Kinshasa, il s'est tenu une réunion tripartite entre la commission de gestion de la LINAFOOT, la commission de discipline et des compétitions, et la commission des arbitres pour l'organisation d'un meilleur championnat plus jamais qu'avant. Les organisateurs de ce prestigieux championnat ont invité les responsables de deux autres commissions ont stricte respect des règlements du championnat. Aucune bévue ne sera tolérée.

Lubumbashi Sport faut-il noter, a bien préparer cette saison en livrant plusieurs matches amicaux çà et là. Il s'est assigné comme objectif de terminer le championnat parmi les trois premiers. La saison passée, Lubumbashi Sport a terminé le championnat à la 10ème place au classement avec 21 points en 18 matches joués.