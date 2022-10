Congo-Brazzaville: Aménagement du territoire - Un atelier national de validation du rapport des diagnostics du SNAT

Le ministère de l'Aménagement du territoire organise du 5 au 7 octobre à Kinshasa, en partenariat avec le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), un atelier national de validation du rapport des diagnostics sectoriels et spatiaux du Schéma national d'aménagement du territoire (SNAT) et des guides méthodologiques pour l'élaboration des plans provinciaux et locaux d'aménagement du territoire (PPAT et PLAT) .

L'objectif principal de l'atelier est de valider le rapport des diagnostics sectoriels et spatiaux en vue de la réalisation du SNAT et des guides méthodologiques pour la réalisation des plans provinciaux et locaux d'aménagement du territoire.

Spécifiquement, il sera question d'analyser les versions revues par la firme Studi international du rapport des diagnostics sectoriels et spatiaux en vue de la réalisation du SNAT; des guides méthodologiques pour la réalisation des plans provinciaux et locaux d'aménagement du territoire. L'atelier permettra donc d'obtenir le consensus des différentes parties prenantes impliquées dans le processus de la réforme de l'aménagement du territoire sur les deux documents.

Près de cent cinquante experts provenant des institutions et services sectoriels du gouvernement central, des établissements publics, des provinces, des universités et centres de recherche, des organisations de la société civile, du monde des affaires et partenaires techniques et financiers prendront part à cet atelier.

La cérémonie d'ouverture, ce 5 octobre, sera présidée par le ministre d'Etat, de l'Aménagement du territoire, Guy Loando Mboyo, en présence du représentant résident du PNUD en République démocratique du Congo et du secrétaire général à l'aménagement du territoire.

L'organisation de cet atelier marque encore une avancée dans le processus de la réforme de l'aménagement du territoire. En effet, la validation du rapport des diagnostics sectoriels et spatiaux permettra de lancer les travaux proprement dits de l'élaboration du SNAT. Quant à la validation des guides méthodologiques, elle ouvre la voie aux provinces d'entamer le processus d'élaboration de leurs plans d'aménagement du territoire et de superviser la réalisation des plans provinciaux d'aménagement du territoire.