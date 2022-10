Congo-Kinshasa: FARDC - Christian Tshiwewe nommé chef d'état-major général

Le lieutenant-général Christian Tshiwewe Songesha, 54 ans, est le nouveau chef d'état-major général des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC), nommé le 3 octobre 2022 par le chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi.

Le nouveau chef d'état-major général des FARDC remplace Célestin Mbala Munsense, en fonction depuis et listé parmi les officiers militaires en attente d'entrer à la retraite. Il est le seul haut gradé de l'armée à avoir été promu lieutenant-général. Alors général major, il avait été promu en 2020 à la tête de la Garde républicaine, succédant à Ilunga Kampete étant sous les sanctions de l'Union européenne. Au moment de sa nomination pour assurer la sécurité du chef de l'Etat, il y avait de fortes tensions entre ce dernier et son prédécesseur Joseph Kabila, avec notamment la rupture de l'alliance entre la plateforme présidentielle Cap pour le changement et le Front commun pour le Congo.

Présenté comme un collaborateur loyal, confiant et réservé, le lieutenant-général Christian Tshiwewe Songesha, originaire du Grand Katanga (comme son prédécesseur à ce poste), bénéficierait de la confiance du président Félix Tshisekedi. Diplômé de la deuxième promotion du Collège des hautes études de stratégie et de défense, tout en ayant fréquenté certaines écoles régionales, Christian Tshiwewe a gravi les échelons de la hiérarchie de l'armée sous l'ancien président de la République, Joseph Kabila.

Il arrive à la tête de l'état-major général de l'armée à un moment crucial, caractérisé par l'occupation depuis quatre mois de la cité de Bunagana, au Nord-Kivu, par les rebelles du M23; l'insécurité ambiante dans l'Est du pays; l'arrestation de certains hauts gradés des FARDC. Il doit relever tous ces défis.

Autres nominations...

Dans la foulée des nominations, l'on note celle du général Léon Richard Kasongo et porte-parole de l'armée, promu chef d'état-major général adjoint, en charge de l'administration et la logistique. Quant au général Ephraïm Kabi Kiriza, ancien numéro trois de la Garde républicaine, il devient le chef de cette unité spéciale de l'armée chargée de la sécurité du président de la République. Il reprend donc le tablier de Christian Tshiwewe à la tête de cette unité.

Le général de brigade Thierryson Inengeli Baka est désigné commandant adjoint de la Garde républicaine, chargé des opérations et renseignements, et le général de brigade Désiré Muluma Kabanangi est adjoint en charge de l'administration et logistique. L'état-major de la Garde républicaine sera commandé par le colonel Eric Maloba Mwila.