Maroc: Séance de travail de M.Bensaïd avec des responsables de " Netflix "

Rabat — Le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a tenu une séance de travail, lundi soir, avec des responsables de la société " Netflix " pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord.

Cette rencontre entre M. Bensaid et les représentants de la plateforme mondiale de production audiovisuelle a porté sur la possibilité de signer un partenariat stratégique avec Netflix pour produire des contenus marocains, développer l'industrie cinématographique au Maroc, et conférer au cinéma marocain un rayonnement à l'international, indique un communiqué du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, publié mardi.

Les deux parties ont notamment discuté des projets de la multinationale au Maroc, et de la facilitation des procédures de la production internationale dans le Royaume en raison de son impact économique important. Les échanges ont porté, de même, sur l'absence de contenu marocain sur les plateformes de Netflix, précise le communiqué, notant que le ministère travaille de concert avec la plateforme pour remédier à cette question.

Le communiqué rappelle que le Maroc est une destination mondiale dans le domaine du cinéma, comme en témoignent les atouts qu'il possède et qui en font un lieu de choix pour les grands producteurs et acteurs internationaux.

Netflix est une société de divertissement américaine fondée par Reed Hastings et Marc Randolph en 1997 et qui a commencé ses activités dans le domaine des services de streaming et de vidéo à la demande, avant de s'étendre en 2013 pour inclure la production de films, d'émissions de télévision, ainsi que la distribution de vidéos sur Internet.

Le nombre d'abonnés à Netflix dépasse les 220 millions dans le monde, selon les statistiques de l'année 2022.