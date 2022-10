Maroc: Rabat - Le Conseil de la Concurrence et l'Office des Changes signent une convention de partenariat

Rabat — Le président du Conseil de la Concurrence, Ahmed Rahhou et le directeur de l'Office des Changes, Hassan Boulaknadal ont signé, mardi à Rabat, une convention de partenariat visant à échanger les informations et l'expertise entre les deux institutions.

"Nous sommes réunis aujourd'hui dans le cadre de la signature d'une convention de partenariat d'échange d'informations, d'expertise, et de formation entre l'Office des Changes et le Conseil de la Concurrence", a indiqué M. Rahhou lors d'une déclaration à la presse, en marge de la signature de cette convention.

Dans ce sillage, il a rappelé le rôle du Conseil de la Concurrence, qui est de veiller au respect des lois et des orientions Royales en matière de liberté de la concurrence et des prix, ajoutant que l'Office des changes, qui veille notamment sur les réserves de changes et leurs flux, dispose d'informations importantes sur les entreprises qui opèrent à l'international.

"Les informations détenues par l'Office se veulent très utiles pour le Conseil, notamment pour émettre des avis appuyés sur des donnés émanant des sources les plus fiables, dans le but d'avoir des dossiers charpentés, argumentés et basés sur des données solides, notamment dans des cas éventuels de litige en matière de concurrence", a-t-il relevé.

Et de noter que ces aspects sont dans l'intérêt de l'investisseur, des entreprises et du consommateur dans l'objectif de "garantir l'accès à des produits et à des services au meilleur prix".

Pour sa part, M. Boulaknadal a souligné que ce partenariat s'inscrit dans le cadre de la politique d'ouverture menée par les deux institutions pour que les établissements publics marocains coopèrent pour fournir les services nécessaires aux acteurs économiques au Maroc.

L'Office des changes dispose d'un ensemble d'informations relatives à l'économie marocaine, notamment les investissements. "Fournir le maximum d'informations au Conseil de la Concurrence s'inscrit dans le cadre de l'interaction et le partage entre les deux institutions", a noté le directeur de l'Office des Changes.

Ainsi, ce partenariat vise à consolider la politique d'ouverture que mène les deux institutions dans le but d'échanger régulièrement les informations nécessaires pour la prise de décision et de donner aussi aux partenaires économiques au niveau du Maroc les données nécessaires pour qu'ils puissent agir en toute transparence, a-t-il fait savoir.

Le Conseil de la Concurrence, est une institution indépendante chargée, dans le cadre de l'organisation d'une concurrence libre et loyale, d'assurer la transparence et l'équité dans les relations économiques, notamment à travers l'analyse et la régulation de la concurrence sur les marchés, le contrôle des pratiques anticoncurrentielles, des pratiques commerciales déloyales et des opérations de concentration économique et de monopole.

Placé sous la tutelle du ministère chargé des Finances, les missions de l'Office des Changes consistent en la réglementation et le contrôle des opérations de change et la publication des statistiques des échanges extérieurs.