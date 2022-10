Afrique du Nord: Le Luxembourg salue les réformes menées par le Maroc sous le leadership de SM le Roi (Déclaration conjointe)

Rabat — Le Luxembourg salue les réformes menées par le Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour une société et une économie marocaines plus ouvertes et plus dynamiques.

Dans une Déclaration conjointe rendue publique à l'issue des entretiens, mardi à Rabat, entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, M. Nasser Bourita, et le ministre des Affaires étrangères et européennes du Grand-Duché de Luxembourg, M. Jean Asselborn, qui effectue une visite de travail dans le Royaume, les deux ministres ont loué l'amitié et la grande estime qui existent entre les familles royales des deux pays.

MM. Bourita et Asselborn ont réaffirmé leur volonté de rehausser la coopération entre les deux pays vers un partenariat multidimensionnel visant à approfondir le dialogue et la concertation sur des questions régionales et internationales d'intérêt commun.

Les deux ministres se sont félicités, à ce titre, de la visite prochaine au Maroc de Son Altesse Royale le Grand-Duc Héritier et du ministre de l'Economie du Luxembourg, à la tête d'une délégation économique.

Ils ont souligné leur aspiration à développer davantage les relations économiques et commerciales, en encourageant les entreprises luxembourgeoises à explorer les nouvelles opportunités d'investissement au Maroc, aussi bien au niveau bilatéral que dans le cadre d'une coopération triangulaire Maroc-Luxembourg-Afrique.

Les deux ministres ont eu, en outre, des échanges fructueux sur l'importance de l'approfondissement des relations historiques entre le Maroc et le Luxembourg, tout en marquant leur volonté partagée de renforcer davantage le partenariat entre les deux pays, selon la Déclaration conjointe.