Afrique: Le Luxembourg réaffirme la place du Maroc comme un partenaire essentiel de l'UE en Afrique (Déclaration conjointe)

Rabat — Le Luxembourg a réaffirmé la place du Maroc comme un partenaire essentiel de l'Union Européenne (UE) en Afrique, et soutenu le renforcement du Partenariat Stratégique Maroc-UE.

Dans une Déclaration conjointe rendue publique à l'issue des entretiens, mardi à Rabat, entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, M. Nasser Bourita, et le ministre des Affaires étrangères et européennes du Grand-Duché de Luxembourg, M. Jean Asselborn, qui effectue une visite de travail dans le Royaume, le Luxembourg salue le rôle important du Maroc et sa contribution majeure en faveur de la stabilité et du développement durable de la région, ainsi que son engagement efficace dans la lutte contre le terrorisme international, essentiel pour la sécurité et la stabilité de la région euro-méditerranéenne.

Les deux ministres, qui ont constaté leur convergence de vues sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, sont convenus de poursuivre cette concertation pour renforcer la paix et la sécurité dans la région, précise la Déclaration conjointe, qui souligne que le Maroc et le Luxembourg se félicitent de leur coordination sur des questions d'intérêt commun au niveau des organisations internationales et régionales.

Les deux parties ont souligné leur volonté de s'engager en faveur des droits de l'Homme en général, des droits des femmes et de l'égalité des genres en particulier, et de poursuivre la lutte contre toutes les formes de discrimination et de violence à l'égard des femmes et des filles.

Les deux ministres ont réaffirmé l'importance primordiale d'un ordre international fondé sur la règle de droit et les principes fondamentaux de la charte des Nations Unies et ont marqué leur préoccupation quant à l'impact de la guerre en Ukraine sur la sécurité alimentaire et énergétique, souligne la Déclaration conjointe.