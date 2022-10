Sénégal: Maouloud 2022 - Sonatel accompagne Tivaouane, Kaolack, Ndiassane et Thiénaba

Pour une grande réussite du Maouloud 2022, le Groupe Sonatel a mis en œuvre son dispositif technique pour le bon déroulement du Gamou à Tivaouane, Kaolack, Ndiassane et Thiénaba en plus de fortifier son soutien aux comités d'organisation dans le cadre de sa politique Rse avec la distribution d'eau et des essentiels du pèlerin.

"Forte Hausse des capacités réseaux (Voix, Sms, Internet, Orange Money) Un dispositif qui se traduit par un meilleur écoulement du trafic téléphonique mobile et internet avec la 4G+ et la Fibre, la couverture réseau des autoroutes et routes, la diffusion de l'évènement en direct sur Internet avec la mise à disposition de liaisons spécialisées Internet et de flux illimix pour les comités d'organisation ", lit-on dans un communiqué de presse. Sonatel dit avoir fortement renforcé ses capacités réseaux pour offrir aux pèlerins une expérience client incomparable sur les services voix, Sms, internet et Orange Money.

"Une augmentation des capacités cœur de réseau pouvant accueillir le trafic, couplée à une amélioration de la sécurisation du réseau de transport du trafic et l'extension de la couverture réseau mobile. Le renforcement de la connectivité très haut débit avec la généralisation de la 4G+ sur tous les sites, le renforcement des capacités Orange Money et le déploiement de liaisons spécialisées viennent relever le plateau technique de Sonatel pour ce Gamou 2022 ", explique Sonatel.

Des efforts importants ont été faits par Sonatel pour assurer une bonne qualité du service mobile au niveau des différents axes routiers. Sur le réseau fixe également, des dispositions d'entretien supplémentaires ont été prises pour assurer une bonne répartition du trafic sur nos équipements et éviter toute saturation. Un engagement citoyen renouvelé et fortifié

Sonatel renseigne avoir reconduit son concept " les essentiels du pèlerin " composés d'un ensemble de commodités utiles telles que des nattes pour contribuer à la bonne marche du Gamou. Ce sont ainsi des milliers d'articles qui seront mis à disposition pour un meilleur accueil des hôtes.

Pour répondre à la demande massive des pèlerins, Sonatel, accompagné de son partenaire Kirène, a reconduit ses actions de distribution d'eau en mettant à disposition dans les sites d'accueil des pèlerins et des familles religieuses avec des milliers de bouteilles d'eau Kirène. Liaisons Internet spécialisées pour la diffusion de l'évènement en direct Sonatel a mis également à la disposition des Comités d'Organisation des liaisons spécialisées Internet et des accès adsl pour la retransmission en direct du Gamou et des évènements associés sur Internet et couverts par la presse dans des espaces connectés.

"Entreprise citoyenne, Sonatel réaffirme, à travers ce dispositif, sa volonté de participer à la réussite des célébrations du Maouloud 2022 à Tivaouane, Kaolack, Ndiassane, Thiénaba et autres localités qui célèbrent le Gamou ", souligne l'entreprise de télécom.