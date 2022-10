Afrique: BEACH SOCCER - CAN 2022 - Six champions d'Afrique dans la présélection

Madagascar est parmi les huit pays prétendants au titre de la coupe d'Afrique des nations de beach soccer version 2022. La compétition se tiendra au Mozambique du 21 au 28 octobre.

Plus de quinze jours, les jours de voyages y compris. La fédération malgache de football a enfin publié la liste des vingt présélectionnés en vue de la phase finale de coupe d'Afrique des nations de beach soccer. Le sommet continental aura lieu du 21 au 28 octobre à Vilankulo à Maputo Mozam-bique. En fait, les protégés du sélectionneur Solofo Tsiavahana Ramarolahy n'auront plus qu'une semaine d'entrainement sur le sable.

Les joueurs de différentes régions se regrouperont d'abord dans la capitale avant de rejoindre Maha-janga, ville hôte du regroupement final. Six sur les vingt sollicités sont des champions d'Afrique lors de l'édition 2015 en l'occurrence le gardien de but Jhorialy Rafalimanana, les deux milieux Ymelda Razafiman-dimby et Francegal Tokin-drainy, le défenseur Fernando Raharison "Dada" ainsi que les deux attaquants Ander-son Rakotoson et Aimé Rafi-dison "Pako". "J'ai retenu ces champions d'Afrique mais les autres sont eux aussi des anciens et habitués aux compétitions locales. Je veux dire qu'ils ont le niveau" souligne le coach Solofo Ramarolahy.

Adversaires de taille

Le regroupement final devrait débuter vendredi. "Nous allons effectuer un entrainement biquotidien durant les trois ou quatre premiers jours... La préparation sera, par la suite, consacrée à la finalisation du plan de jeu et surtout de la technico-tactique" réitère l'entraineur national.

La liste des douze retenus qui feront le voyage en terre mozambicaine devrait être envoyée à la confédération africaine au plus tard le lundi 10 octobre et la délégation devrait y arriver avant le 18 octobre, jour de la réunion technique. "Outre les séances d'entrainement sur terrain, nous consacrerons également du temps au visionnage et à l'analyse technique des matches de nos adversaires dans le groupe B" poursuit le coach Solofo Ramarolahy. Les deux équipes dans le groupe de Madagascar sont incontestablement au top de leur forme.

Le Sénégal, vainqueur des trois dernières éditions en 2016, 2018 et 2021 qui vient de confirmer son classement au sommet africain, a battu sur le score de 5 à 3 ce week-end en finale du Cosafa Cup en Afrique du sud, l'Égypte, double médaillée de bronze (2016,2018). L'Ouganda se trouve, de son côté, à la quatrième place du nouveau classement tandis que Madagascar se situe, pour sa part, à la neuvième place.

Les Barea, champions d'Afrique en 2015 débuteront contre les Pharaons égyptiens le 22 octobre à 15 heures 30, heure locale soit à 16 heures 30, heure malgache. Madagascar jouera contre l'Ouganda en deuxième journée le 23 octobre. Et la sélection nationale affrontera en troisième journée les Lions de la Téranga sénégalais le 24 octobre. Les deux équipes les mieux classées de chaque groupe se qualifieront en demi-finales.