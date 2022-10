Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 05 Octobre 2022

Transition au Burkina - Les émissaires de la Cédéao satisfaits

La délégation de la Communauté économique des États de l'Afrique de de l'Ouest (Cédéao) en mission d'information, le mardi à Ouagadougou, s'est dite satisfaite des échanges qu'elle a eus avec le Président du Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (Mpsr), le Capitaine Ibrahim TRAORÉ. Dépêchée par le Président en exercice de la Cédéao, Umaru Sissoco Emballo, à la suite du changement intervenu à la tête du Burkina Faso, le 30 septembre dernier, la délégation a eu des entretiens avec le président du Mpsr, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ et des leaders des communautés religieuses et coutumières du pays. (Source : Burkina 24)

Guinée : Procès du 28 Septembre - La partie civile s'oppose à la mise en liberté de Dadis

A l'instar du ministère public, la partie civile dans le procès des massacres du 28 septembre 2009 s'oppose à la mise en liberté de l'ex chef de la junte au pouvoir en Guinée et à l'évaluation de Toumba Diakité, deux suspects clefs dans ce dossier. Selon elle, Moussa Dadis Camara ne court aucun risque à la maison centrale où il est écroué depuis le 27 septembre 2022. C'est dans ce même établissement pénitencier que Toumba, celui qui avait ouvert le feu sur lui, est détenu. (Source :africaguinee.com)

Mali : Armée malienne - Un avion militaire s'écrase

Un avion de combat de type Sukhoi Su-25 appartenant aux Forces armées maliennes (FAMa) et portant l'immatriculation TZ-20C, s'est écrasé le mardi 04 Octobre dans la zone aéroportuaire de Gao, dans le nord du Mali, a annoncé l'Armée malienne sur son site officiel. Figurant parmi les vecteurs aériens récemment acquis par l'Armée de l'air du pays, l'appareil revenait d'une mission effectuée en appui aux populations civiles de la région. Pour le moment, les FAMa n'ont pas donné les raisons de l'accident ni le nombre de victimes de ce crash.(Source : Rfi)

Niger : Les audiences du Chef de l'Etat - L'ambassadeur de Chine chez Bazoum

Le Président de la République, Chef de l'État, SE. Mohamed Bazoum a reçu en audience, le vendredi le 30 septembre dernier, l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Niger, SE. Jiang Feng. Les échanges ont porté sur les projets phares entre les deux pays. Il s'agit de la rénovation du Stade Général Seyni Kountché et du projet de réhabilitation de la route Abalak-Tamaya, d'un montant de plus de 100 millions de Dollars. (Source : aniamey.com)

Togo : Coopération avec l'Ue - Les interventions au scanner

Les interventions de l'Équipe Europe au Togo d'ici à 2027 se feront désormais sur la base du Document conjoint de programmation pluriannuelle (Dcp) 2021-2027. Le Dcp a été lancé officiellement au cours d'une cérémonie présidée par Payadowa Boukpéssi, ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et du Développement des territoires. (source : alome.com)

Côte d'Ivoire : Réconciliation nationale- Kkb sensibilise aux Usa

Selon abidjan.net, le ministre Koaudio Konan Bertin exhorte les Ivoiriens des États-Unis à embarquer dans le train de la réconciliation. Dans le cadre de sa mission de travail aux Etats-Unis d'Amérique, Kouadio Konan Bertin a eu une rencontre avec la communauté ivoirienne le samedi 1er octobre 2022 à la Chancellerie de l'Ambassade de Côte d'Ivoire.

Sénégal : Foot Chan 2023- L'entraineur des Lions rassure

Pape Thiaw n'est pas inquiété par la poule des Lions au Chan 2023 où ils retrouvent la Côte d'Ivoire, la Rdc et l'Ouganda. Le sélectionneur des Lions locaux a parlé de la compétition prévue en début d'année prochaine en Algérie, dans une interview reprise par Le Témoin ce mardi. L'ancien attaquant des Lions, Génération 2002, reconnaît que la poule est « relevée » mais « jouable pour nous parce que nous avons notre mot à dire ».« C'est vrai qu'en face, il y a trois bonnes équipes qui comptent le plus de participations parmi toutes les équipes qualifiées. Ce sera pas facile mais nous aurons nos arguments à faire valoir »assure Pape Thiaw.(sénégaalnet.com)

Insécurité en Afrique Centrale - Rumeur sur la présence des M-23 de la RDC en Centrafrique



La rumeur de la présence de ces miliciens circule depuis plusieurs mois dans le pays. Elle prospère sur la crise entre Kinshasa et Kigali, et sur la forte implication et la présence militaire rwandaise en Centrafrique. Le gouvernement centrafricain dénonce lui des « élucubrations » visant à saper la relation avec Kinshasa. (Source : Rfi)

Gabon : Absentéisme dans l'administration - Le gouvernement veut frapper fort



Les absences récurrentes de certains agents du ministère de la Fonction publique et du Travail ont suscité un véritable ras le bol de la ministre en charge de ce département, Madeleine Berre. En effet, face au non-respect des horaires de travail, cette dernière a décidé de sévir non seulement en instituant des contrôles inopinés mais aussi en menaçant de suspendre les fonctionnaires réfractaires. (Source :alibreville.com)