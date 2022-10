Congo-Brazzaville: Workshop - Une formation en vue dédiée à l'art du portrait photographique

Le studio " Styve Stratus ", que gère le Congolais Styve de la Grange Ongoulobi, lance du 10 au 22 octobre à Brazzaville une formation axée sur l'art et la maîtrise de capture des photos portraits.

C'est dans un souci de faire évoluer davantage le secteur de la photographie au Congo que le studio " Styve Stratus " a lancé la formation sur la photo portrait. Celle-ci se veut à la fois théorique et pratique en vue de mettre les participants dans le monde professionnel. " Cette formation, c'est une manière pour moi de partager mon expérience afin de permettre à ceux qui se lancent à peine dans le métier et à ceux qui sont simplement passionnés de la photographie de ne pas commettre les mêmes erreurs que moi à mes débuts ", a confié Styve Ongoulobi, formateur principal et responsable du studio " Styve Stratus ".

Selon lui, la photo portrait est tout un art à part entière. Il ne s'agit pas seulement d'immortaliser une scène ou une nature morte, mais plutôt de capter une sensibilité, une personnalité, un trait d'humeur ou de caractère chez la personne qui joue les modèles devant l'objectif, le temps d'une séance photo. Ainsi, cette formation n'est pas destinée seulement aux photographes professionnels et amateurs, mais également aux journalistes de presse écrite, commerçants en ligne pour la publication de leurs articles, blogueurs et même influenceurs, etc.

Ainsi, pour cette troisième formation que lance le studio photographique congolais, il sera question d'outiller les participants sur plusieurs aspects en lien avec le thème retenu, à savoir la prise en main d'un boîtier, la gestion de lumière (flash/soft box ...), la prise de vue (valeur de plan ...), le réglage (iso, vitesse de capture, ...), la balance des blancs, le nettoyage des taches, le dodge et le burn, la séparation des fréquences, le color grading, le master beauty edit, la composition d'image et enfin l'exportation. Au cours de la formation, les principaux logiciels sur lesquels travailleront les apprenants sont Photoshop, Lightroom et Capture one.

Styve Ongoulobi a indiqué que la formation va se dérouler dans le studio photo et dans quelques sites choisis en extérieur. En ce qui concerne le matériel de formation, le studio mettra à disposition des apprenants des appareils photo, la connexion internet et l'installation des logiciels sur les ordinateurs, mais pas les ordinateurs. D'où l'obligation pour chaque participant de posséder un ordinateur pour lui faciliter l'apprentissage et la pratique des exercices à domicile.

" Au regard de toutes ces exigences, du consommable photographique qui coûte cher et compte tenu du fait que nous organisons la formation sans l'apport d'un quelconque partenariat, elle sera payante. Un prix qui ne vaut pas le bénéfice que tireront les apprenants au terme de la formation. Au public, je dirai que la connaissance est le meilleur investissement que l'on puisse faire sur soi. Ce serait un plaisir de voir qu'au sortir de cette formation, plusieurs bénéficiaires deviennent des références de la photographie portrait, non seulement sur le plan national mais même au-delà des frontières ", a-t-il déclaré.

Rappelons que Styve Ongoulobi est un artiste photographe, graphiste, directeur artistique et vidéaste qui exerce ses différents métiers de façon professionnelle depuis 2017. Très discret et peu bavard, il préfère laisser parler son travail et ses œuvres. Il a déjà collaboré avec plusieurs sociétés de la place comme MTN ; l'Union européenne ; le magazine Esimbi ; etc. Par ailleurs, il a travaillé et continue de collaborer avec plusieurs artistes nationaux et d'autres pays. Styve preste régulièrement à l'occasion des cérémonies de mariage et d'anniversaire, des séminaires de formation, colloques, forums, foires, salons et biens d'autres.