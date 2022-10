Ouganda: Après des "tweets", le fils du président Museveni remplacé à la tête de l'armée de terre

Le ministère ougandais de la Défense a annoncé mardi que le fils du président Yoweri Museveni, Muhoozi Kainerugaba, était remplacé par un autre militaire à la tête des forces terrestres du pays, quelques heures après qu'une série de tweets du fils a provoqué un tollé au Kenya.

Le lieutenant général Kayanja Muhanga " a été nommé commandant des forces terrestres ", selon un communiqué du ministère, en remplacement de Muhoozi Kainerugaba, poste qu'il occupait depuis 2021. Le ministère a aussi annoncé que le président Museveni avait promu son fils de 48 ans au rang de général dans le même temps, mais sans poste.

La décision du ministère de la Défense est intervenue après une polémique créée par des tweets du fils du président Museveni. Réputé discret, Muhoozi Kainerugaba a un tempérament volcanique sur Twitter. Le fils du président Museveni a suggéré qu'Uhuru Kenyatta aurait dû violer la Constitution kényane en briguant un 3e mandat. Il a ensuite affirmé qu'avec son armée, ils prendraient Nairobi en moins de deux semaines. Avant de se demander dans quel quartier cossu de la capitale, il pourrait s'installer.

My only problem with my beloved big brother is that he didn't stand for a third term. We would have won easily! pic.twitter.com/6fmsJSXkii -- Muhoozi Kainerugaba (@mkainerugaba) October 3, 2022

Les Kényans, très réactifs sur Twitter, ont commenté des milliers de fois, avec des messages parfois acerbes, parfois humoristiques, sur lui, son père ou l'armée ougandaise, tournée en ridicule.

Un habitué des polémiques sur Twitter

Muhoozi Kainerugaba a ensuite semblé rétropédaler. " Je vous pardonne vos insultes " a-t-il écrit, sous-entendant que tout cela était une blague. Mais l'affaire est remontée jusqu'à la présidence puisqu'il a indiqué qu'il " ne battrait jamais l'armée kényaneparce que mon père m'a dit de ne jamais essayer ".

I would never beat up the Kenyan army because my father told me never to attempt it! So our people in Kenya should relax!-- Muhoozi Kainerugaba (@mkainerugaba) October 3, 2022