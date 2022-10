Ile Maurice: Saisie de 100 kg de cannabis - D'autres policiers dans le viseur

Importante saisie de drogue à Rivière-Noire, hier matin. La Police Head Quarters (PHQ) Striking Team, sous le commandement de l'assistant surintendant de police (ASP) Ashik Jagai, l'inspecteur Ootim et ses hommes ont procédé à la saisie d'environ 100 kg de cannabis, estimés à plus de Rs 150 millions. Cette opération d'envergure a été effectuée après trois semaines de surveillance. La police a tout fait pour éviter toute fuite d'informations.

Trois véhicules ont été interceptés aux petites heures à RivièreNoire. En voyant la police, les suspects ont essayé de démarrer en trombe. Les policiers ont pu coincer trois véhicules. Mais ils soupçonnent que d'autres véhicules ont pu prendre la fuite. Des officiers de police ont été placés à des points stratégiques. La drogue venait d'être récupérée sur un bateau dans la région. Un cortège de véhicules, dont un 4x4, une fourgonnette de 15 places et une voiture, chargés de cannabis ont alors été interceptés.

Bilan de l'opération : sept arrestations, dont un policier. Le constable Jonathan Rabot, affecté au poste de police de Terre-Rouge, était au volant de la fourgonnette. Les autres suspects arrêtés sont : Enzo Louis, Gérald Carmen, Bryan Ricco, Jean Meunier, Arman Allas et Jonathan Christian. Ils ont été placés incommunicado en vertu de l'article 31 de la Dangerous Drugs Act. Ces habitants de la région de Grand-Baie, Pointe-aux-Piments et Notre-Dame sont soupçonnés d'opérer dans la région de Pointe-aux-Piments. La drogue, quant à elle, est soupçonnée de provenir de La Réunion. D'autres policiers seraient complices dans cette affaire. Des arrestations sont imminentes.

Après cette importante saisie hier, le commissaire de police (CP), Anil Kumar Dip, a tenu une conférence de presse pour saluer le travail abattu par ses hommes. Le patron des Casernes centrales était en compagnie du Deputy Commissioner of Police Choolun Bhojoo et de l'ASP Ashik Jagai.

"Nous avons eu d'importantes saisies de stupéfiants durant le week-end. Rs 17 millions de drogues ont été saisies le samedi 1er octobre, soit environ 1,2 kilo d'héroïne. Cette prise a été effectuée en haute mer à Baie-duTombeau. Une autre saisie a eu lieu le dimanche 2 octobre au domicile d'un couple à Poste-de-Flacq. Elle s'élève à plus de Rs 16 millions et sur son emballage, il y avait le code Blue Sapphire 999/555. Ces importantes saisies ont été réalisées grâce à de nombreux efforts, de coordination et d'intelligence sharing", a expliqué Anil Kumar Dip.

Le CP a aussi tenu à répondre aux critiques concernant la PHQ Striking Team. "On a essayé de faire croire que la Striking Team a été créée avec pour objectif de démanteler l'Anti Drug and Smuggling Unit (ADSU). Il n'y a rien de tout cela. La Striking Team est un support, pour combattre la drogue. Toutes les unités de la police travaillent ensemble pour combattre la criminalité sous toutes ses formes. C'est un travail d'équipe qui se fait. On a essayé de semer la zizanie entre l'ADSU et la Striking Team."

Anil Kumar Dip a fait ressortir que les membres de l'ADSU ne sont pas restés les bras croisés. "Rien que pour le mois de septembre, Rs 77 millions de drogues ont été saisies. De ces Rs 77 millions de drogues saisies, Rs 26 millions concernent l'héroïne. Le bilan de la Striking Team pour le mois d'août, c'est un total de saisies de plus de Rs 18 millions. Cela nous donne une indication de l'ampleur de la drogue dans le pays. Imaginez ce qui aurait pu se passer si ces stupéfiants avaient pu être écoulés sur le marché. Quel dégât cela aurait pu causer", a poursuivi le CP.

"Nous n'avons pas d'agenda caché ou de 'hit list'"

Il a lancé une sévère mise en garde aux barons de la drogue. "Nous ferons en sorte de déterrer toutes les drogues. Lékip ki mo'nn mété, sé enn lékip seryé ki amenn rézilta", a martelé Anil Kumar Dip. Il a tenu à féliciter les agents qui exercent au péril de leur vie. "Malgré les critiques, des personnes ont essayé se saper le moral des policiers. Certes, il y a eu des écarts de conduite, l'affaire de torture policière notamment, mais ce n'est pas une raison pour ébranler le moral des policiers. Si les policiers n'avaient pas le moral fort, ils n'auraient pas produit ces résultats.

Nous travaillons dans l'intérêt du public. Nous n'avons pas d'agenda caché ou de hit list. Si vous allez à l'encontre de la loi, préparezvous à en payer les conséquences. Le combat contre la drogue est un combat sans relâche. Nous sommes embarqués avec le gouvernement dans ce combat."

Le CP d'ajouter : "Dan nou kafé, péna triyaz. Peu importe la personne, peu importe sa profession ou son statut, tout le monde aura le même traitement. Nou pé fer enn travay 'demanding, challenging'. Sé la kot mo démann kolaborasion osi la popilasion, nou tou bizin konserné par sa. 'Constructive critism', mo aksepté li pour amélioré."

Il a par ailleurs déploré que certains disent que les grosses saisies de la police sont "mazik". "Sak kou éna gro sési, dimounn dir nou'nn fer mazik. Vrémem nou'nn fer mazik pou nou kapav fer sa bann sési-la. Fodé nou enn gran mazisien pou kapav dézwé bann kinn plant kanabis-la. Nou pou kontinié fer nou travay malgré kritik, nou pa pou les nou moral pran enn kou", a-t-il conclu.