Afrique: Renouvellement de la carte professionnelle - Les pêcheurs âgés au creux de la vague

Cela fait deux semaines depuis que les pêcheurs de 60 ans et plus peinent à renouveler leur carte professionnelle. Ils doivent dorénavant produire un certificat médical et être examinés par un professionnel de santé du secteur public pour déterminer s'ils sont toujours aptes à exercer leur métier. Des modifications dans ces conditions d'attribution, qui provoquent des remous au sein de leur communauté. Désormais, les nouveaux pêcheurs doivent produire un certificat médical tous les cinq ans. En sus du renouvellement des cartes, dans le Budget 2022- 2023, le ministre des Finances, Renganaden Padayachy, avait précisé que les pêcheurs âgés de 60 ans à monter pourront rendre leurs cartes contre le paiement d'une indemnité de Rs 52 500. Les pêcheurs sont insatisfaits du procédé et c'est la grogne.

Judex Rampaul, président du syndicat des pêcheurs, estime, d'une part, que c'est une bonne initiative que les pêcheurs âgés se prêtent à un examen médical. "C'est pour leur propre sécurité. Car certains sont malades et ils ne le savent même pas. Ils peuvent présenter un problème cardiaque ou un autre problème de santé, sans qu'ils n'en soient conscients. Il y a eu plusieurs cas dans le passé où des pêcheurs font des malaises ou doivent faire demi-tour alors qu'ils sont sortis en mer parce qu'ils se sentent mal". D'autre part, Judex Rampaul déplore la manière de procéder. Plusieurs pêcheurs se voient demander de restituer leur permis de pêche car le médecin du secteur public les a trouvés médicalement inaptes au travail (medically unfit).

Par exemple, un pêcheur comptant plus de 40 ans de service a été contraint de rendre sa carte. "Après m'être rendu à l'hôpital pour des tests médicaux, un fonctionnaire des Fisheries est venu me voir et m'a dit que d'après mon rapport médical, je ne pouvais plus pêcher. Il m'a accordé un délai de deux jours pour que je restitue mon permis." Choqué, le sexagénaire est resté coi. Il ajoute qu'après avoir consulté des confrères et aussi Tony Apollon, il a été décidé d'organiser un rassemblement à Mahébourg, le 20 septembre, pour qu'ils puissent exprimer leur colère. Après une semaine, le sexagénaire a pu obtenir sa carte suivant une décision renversée du ministère.

Tony Apollon, plaisancier de Mahébourg et porte-parole des pêcheurs concernés, se demande comment un pêcheur de 65 ans a obtenu un permis de pêche récemment alors que d'autres du même âge se voient demander de restituer ce document après que le médecin de l'hôpital les a jugés médicalement inaptes au travail. "Le médecin aurait pu indiquer sur les fiches pourquoi ces pêcheurs sont medically unfit. Or, dans la pratique, ils sont toujours en bonne santé et n'ont eu aucun problème médical auparavant. Why they are medically unfit?" se demande-t-il.

Judex Rampaul se dit d'avis que le pêcheur devrait être libre d'aller passer son test médical dans une clinique privée. Et comme le coût de la vie a augmenté, il estime qu'en cas de simple maladie, le pêcheur aurait dû être autorisé à pêcher. "Le procédé doit être revu."

Tony Apollon est cependant satisfait que le ministère de la Pêche ait pris connaissance des plaintes des pêcheurs concernés et ait décidé de réexaminer leurs dossiers. "Je suis satisfait de l'approche du ministre de tutelle mais il doit maintenant revoir la rémunération des pensions. Je lui ai envoyé une lettre en ce sens et nous attendons une date de rencontre avec lui", dit-il.

Nous avons contacté un préposé du ministère de la Pêche. Selon lui, le ministre Sudheer Maudhoo a contacté le ministère de la Santé pour que les pêcheurs de 60 ans à monter soient réexaminés par un panel de médecins spécialistes afin de vérifier si le premier rapport concernant leur santé est justifié. Cependant, ce préposé a précisé qu'il n'est pas possible de porter un jugement sur le rapport médical du gouvernement s'il indique que les pêcheurs sont médicalement inaptes au travail. Il a souligné qu'il est important pour eux de faire ces tests médicaux car il faut s'assurer que les pêcheurs soient en bonne santé pour le travail.

Les critères pour les nouvelles recrues sont d'être en bonne santé. Ils devront passer un examen médical, un examen de natation, avoir un certificat de moralité vierge et évidemment, ils ne doivent pas être employés ailleurs. Les nouveaux pêcheurs doivent être âgés de moins de 50 ans.

Compensation

Tony Apollon n'est pas d'accord que le montant de l'indemnité de Rs 52 500 soit applicable à tous les pêcheurs, quel que soit le nombre de leurs années de service. "Un pêcheur qui a 40 ans de métier ne peut pas recevoir la même compensation qu'un pêcheur ayant seulement dix ans de service. C'est illogique et incompréhensible."

Quant au syndicat des pêcheurs, celui-ci demande comme compensation une somme "raisonnable" pour tous afin qu'ils puissent vivre décemment, même s'ils ne peuvent plus aller en mer. "Vu le temps de service en mer pour l'approvisionnement de poissons et autres produits de la mer, Rs 52 500 ne suffisent pas. En particulier en raison de la hausse du coût de la vie", a-t-il déclaré.

Le ministère de la Pêche précise, pour sa part, que ce montant de Rs 52 500 a été décidé à la suite de séances parlementaires et avec l'aval du Conseil des ministres. Et que 75 % des pêcheurs étaient d'accord avec cette lump sum. Il a ajouté que dans le cas des pêcheurs de 60 ans à monter, qui avaient déjà soumis leur demande afin de bénéficier de ce plan et qui sont morts entretemps, leurs familles recevront quand même leur lump sum.