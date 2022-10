Ile Maurice: Accident de Beau-Plan - les proches des victimes dédommagés après huit ans

Trois personnes avaient trouvé la mort dans un accident de la route à Calebasses, le 22 août 2014. Huit ans après, la Cour suprême a tranché en faveur des familles des victimes. Trois voitures étaient impliquées dans cet accident. La veuve de Geerjanand Bhaugeerutty ainsi les personnes blessées réclamaient des dommages à Swan General Ltd, la compagnie d'assurances de la voiture responsable de l'accident. Alors que la famille Bhaugeerutty réclamait des dommages de Rs 17 millions, le juge Nicholas Ohsan-Bellepeau leur a accordé Rs 10 652 500. La famille Seebaru a obtenu Rs 1,2 million.

Geerjanand Bhaugeerutty, un habitant de Fond-du-Sac, alors âgé de 42 ans, qui était au volant d'une des voitures accidentées, est mort, tandis que son passager, M. Seebaru, avait été blessé. Jean Clifford Descombes et Ganessen Vythilingum, qui se trouvaient, eux, dans une autre voiture, le véhicule assuré par la compagnie défenderesse dans cette affaire, sont morts sur le coup. Deux autres personnes également impliquées dans l'accident, qui se trouvaient dans la troisième voiture, s'en sont, elles, sorties avec des blessures légères.

Lors du procès, il a été établi que l'accident était dû à la négligence du conducteur d'une Mitsubishi Lancer, Jean Clifford Descombes, qui avait brusquement quitté sa voie pour venir percuter une Audi venant en sens inverse, avant de finir sa course contre un arbre. Une Alfa Romeo, qui se dirigeait vers le Nord, a également été percutée par la Mitsubishi. La collision fut si violente que trois personnes avaient perdu la vie.

Dans sa plainte, la veuve de Geerjanand Bhaugeerutty, mère de deux enfants, avait fait ressortir qu'elle était femme au foyer et qu'au moment de l'accident, ses enfants étaient âgés de dix et 13 ans. Ses enfants souffrent toujours du traumatisme de la perte subite de leur père. Elle souligne dans la plainte que ses enfants et elle-même ont été privés de l'affection de Geerjanand Bhaugeerutty et que leur niveau de vie a complètement changé car il était le seul qui travaillait.

La famille Bhaugeerutty réclamait des dommages de Rs 17 175 000. Le juge, dans ses observations, a fait ressortir que la veuve de Geerjanand Bhaugeerutty avait déjà reçu un paiement de Rs 6 684 600 de l'assurance-vie de son époux. "I find that a sum of Rs 5 000 000 will provide fair and adequate compensation under the remaining future loss period in respect of item (b). An award in a total sum of Rs 8 637 500 (Rs 5 000 000 + Rs 3 637 500) under claim (b) will therefore be fair and reasonable compensation for plaintiffs Bhaugeerutty under that head of the claim. Since no receipts were produced in respect of medical expenses, but bearing in mind that the medical treatment sought was not disputed, I find that an award of Rs 15 000 under item (c) is fair and reasonable", a conclu le juge.

Pour les autres plaignants blessés, ils ont été dédommagés par rapport à leurs dépenses médicales et dommages moraux.