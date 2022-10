Sénégal: Les Sénégalais appelés à "assumer leur contribution à la culture de la paix"

Dakar — L'ambassadeur du Sénégal près le Saint-Siège, à Rome, Martin Pascal Tine, demande à ses compatriotes, musulmans et chrétiens, d"'assumer", chacun en ce qui le concerne, leur contribution à la culture de la paix, dans la perspective d'une "civilisation de l'amour" et en droite ligne de la bonne cohabitation religieuse prévalant dans le pays.

"Au Sénégal, la fraternité humaine conserve une dimension 'sacrée' horizontalement célébrée et vécue comme une invite des plus pressantes. Dès lors, la cohabitation entre musulmans et chrétiens y est vécue comme une nécessité d'accueillir l'altérité, ou du moins l'autre, avec enthousiasme et respect, comme une chance pour faire route ensemble", a-t-il déclaré.

"Elle se donne plutôt à appréhender comme une quête permanente, une volonté toujours renouvelée d'un meilleur vivre-ensemble", a-t-il ajouté dans une interview parue dans l'édition de mardi du quotidien Le Soleil.

L'ambassadeur du Sénégal près le Saint-Siège juge "important pour tout Sénégalais d'assumer, dans le dialogue, sa contribution à la culture de la paix, qui est très compatible avec la permanence de l'esprit, dans la perspective d'une civilisation de l'amour".

M. Tine estime que l'amour "a autant de prix pour les musulmans que pour les catholiques".

Interrogé sur les relations entre le Sénégal et le Vatican, le diplomate affirme que la coopération entre les deux parties "est très active dans des domaines comme la santé [à travers, par exemple, le centre hospitalier de l'Ordre de Malte à Fann, à Dakar], et l'hydraulique rurale, avec Caritas, la Fondation Jean-Paul II pour le Sahel, Lvia dans le domaine de l'éducation catholique, la culture, l'accueil et l'assistance aux migrants".

Martin Pascal Tine fait observer que le Vatican "est un centre d'action internationale et de diplomatie", lequel rayonne "grâce au facteur moral, au pouvoir de faire circuler des messages, au pouvoir intellectuel et au pouvoir de l'information", par lesquels il "exerce une sorte de magnétisme".

Le diplomate assure que "la voix de l'Afrique compte pour le Vatican, qui est préoccupé par la situation au Sahel et ailleurs sur le continent" africain.

Aussi juge-t-il "souhaitable que le leadership du chef de l'Etat" sénégalais, Macky Sall, "soit mis à profit pour faire évoluer certaines questions, y compris celles relatives à la paix au Sahel, à la réduction de la dette des pays les plus pauvres et à la justice climatique".

"Une des spécificités de la vocation diplomatique du Saint-Siège, qui ne cherche pas à défendre une raison d'Etat et ses propres intérêts, est qu'elle promet les intérêts de l'ensemble de l'humanité. Il revient donc à chaque Etat d'en saisir tout le sens et la portée", fait-il valoir.