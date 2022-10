Sénégal: Amadou Bâ revient sur les enjeux de la Semaine de la mobilité durable et du climat

Dakar — La Semaine de la mobilité durable et du climat, ouverte, ce mardi, à Dakar, permettra de repenser les défis énormes et urgents à relever dans le transport, a indiqué le Premier ministre sénégalais, Amadou Bâ.

"Cette semaine permettra de repenser les défis énormes et urgents à relever en matière de transport et de mobilité. Elle sera aussi un moment privilégié pour échanger sur les solutions innovantes et adaptées aux problématiques liées au transport urbain dans le contexte très particulier des pays en développement", a-t-il déclaré.

Le Premier ministre présidait, mardi, l'ouverture à Dakar, de la "Semaine de la mobilité durable et du climat" en prélude de la 27ème édition de la Conférence des Nations unies sur le climat, prévue du 4 au 7 octobre en Egypte.

Il a rappelé que la question de la mobilité durable et des changements climatiques est aujourd'hui au cœur de la politique et de l'actualité internationale.

Avec 6 milliards 700 millions d'individus à l'horizon 2050 contre 4 milliards aujourd'hui, le taux d'urbanisation mondiale passera à 70% au moment où les villes contribuent déjà à hauteur de 70% des émissions totales de gaz à effet de serre et consomment 70% de la production énergétique mondiale, a relevé Amadou Bâ.

Selon le chef du gouvernement, "les évolutions les plus importantes concerneront le continent africain avec une population urbaine qui sera à 60% à l'horizon 2050 contre près de 40% aujourd'hui ce qui va représenter 1 milliard 200 millions de citadins dans les villes côtières le plus souvent exposées aux changements climatiques".

Les déplacements motorisés vont plus que doublés, a ajouté M. Bâ, soulignant que "les défis actuels et futurs sont énormes notamment en termes de planification, d'infrastructures et de services".

Il convient alors, d'après lui, de les relever et de les aligner aux objectifs de transition écologiques et numériques pour bâtir des territoires vivables et viables.

Dans cette perspective, "certaines villes africaines dont Dakar, s'évertuent à mettre en œuvre des politiques de transport durables et encourageantes avec le déploiement de système de transport capacitaire tel que le Bus rapid transit (BRT) et le Train express régional (TER) accompagné d'une restructuration globale du réseau de transport collectif avec des modes sobres en carbone", a avancé le Premier ministre.

Il a rappelé que la Semaine de mobilité durable et du climat marque le quarantième anniversaire de la Codatu (coopération pour le développement et l'amélioration du transport) née de la conférence mondiale sur les transports urbains organisée à Dakar en 1980.

Elle coïncide aussi avec le 4ème sommet Climate chance d'Africa et la deuxième édition des assises territoriales sur la mobilité urbaine organisée par le Cetud (Conseil exécutif des transports urbains de Dakar).

Le Premier ministre a souligné que la Semaine de la mobilité durable et du climat à Dakar a pour objectif de favoriser un développement des territoires compatibles avec l'Accord de Paris sur le climat notamment en ce qui concerne la mobilité.

De fait, plusieurs évènements et initiatives majeures telles que la conférence des ministres, la journée de la Grande Muraille Verte (GMV) la journée des océans, la conférence annuelle des maires en Afrique subsaharienne se tiendront au cours de cette semaine.

Selon lui, "les discussions porteront sur les enjeux et les perspectives en matière de planification des transports, d'aménagement des villes durables de transition énergétique et numérique, d'éducation et de formation aux changements climatiques ainsi que d'économie circulaire".

Pour le chef du gouvernement, "l'intérêt sera de construire un plan d'action pour les dix prochaines années car en ces temps de crise, il y a une grande urgence pour les grandes métropoles de rester mobilisées sur les enjeux environnementaux".

"Elles doivent impérativement faire face aux principales contraintes auxquelles elles sont confrontées. Sous ce rapport, cette semaine devra se conclure par un acte fort la déclaration de Dakar pour la mobilité durable dans laquelle, seront contenus des propositions précises susceptibles d'orienter les politiques de développement de nos agglomérations et territoires", a-t-il invité.

Il a encouragé les acteurs étatiques et non étatiques à "porter une voie forte". "Une déclaration de Dakar sur la mobilité durable à la 27ème conférence annuelle de l'ONU sur le climat à Sharm-El Cheikh en Egypte (COP 27). Une déclaration porteuse d'espoir pour la mobilité durable", a plaidé Amadou Bâ.