Ile Maurice: Journée mondiale - Merci les profs !

Le 5 octobre, c'est la Journée mondiale des enseignants. Elle est fêtée chaque année depuis 1994 et célèbre les enseignant(e)s partout dans le monde. "Son but est de mobiliser du soutien envers les enseignant(e)s et de s'assurer que ces derniers continuent à subvenir aux besoins des générations futures", raconte Vishal Baujeet, président de la Government Teachers Union. Il t'explique l'importance de cette journée et le rôle des enseignants dans la vie des élèves. La Journée mondiale des enseignants a été instituée le 5 octobre 1994 par l'UNESCO, l'Organisation internationale du Travail (OIT) et d'autres partenaires afin de commémorer l'anniversaire de l'adoption de la recommandation OIT-UNESCO concernant la condition du personnel enseignant (1966). Cette recommandation internationale énonce les droits et les devoirs des enseignants, ainsi que les normes applicables à leur formation initiale, leur perfectionnement, leur recrutement, leur emploi et leurs conditions d'enseignement et d'étude.

Elle contient également de nombreuses propositions destinées à favoriser la participation des enseignants à la prise de décisions en matière d'éducation par le dialogue social et la négociation avec les autorités éducatives. Outre cette avancée historique, la Journée mondiale des enseignants commémore également l'adoption, en 1997, de la recommandation de l'UNESCO ayant trait à la condition du personnel de l'enseignement supérieur, qui définit les droits et les devoirs de ce personnel, ainsi que les directives de l'OIT sur la promotion du travail décent pour le personnel de l'éducation de la petite enfance, adoptées en 2014.

Le rôle de l'enseignant en classe

Les enseignants jouent un rôle essentiel dans la vie des élèves en classe. Ils sont surtout connus pour leur rôle d'éducation des élèves qui leur sont confiés. Au-delà de cela, les enseignants doivent aussi remplir de nombreux autres rôles. Ils doivent donner le ton de leurs salles de classe, créer un environnement chaleureux, encadrer et nourrir l'esprit des élèves, devenir des modèles, écouter et rechercher l'apparition de signes avant-coureurs de problèmes.

1.Transmission des connaissances

Le rôle le plus courant d'un enseignant est évidemment de transmettre ses connaissances aux enfants. Les enseignants reçoivent un programme qu'ils doivent suivre en conformité avec les directives de l'État. Ce cursus est suivi par l'enseignant afin que, tout au long de l'année, toutes les connaissances pertinentes soient dispensées aux élèves. Les enseignants transmettent leur savoir de nombreuses autres manières, notamment par le biais de conférences, d'activités en petits groupes et d'activités pratiques d'apprentissage.

2. Créer un environnement de classe

Les enseignants jouent également un rôle important dans la classe par rapport à l'environnement. Les élèves imitent souvent les actions d'un professeur. Si l'enseignant créé un environnement chaleureux et heureux, les élèves sont plus susceptibles d'être heureux également. Un environnement défini par l'enseignant peut être positif ou négatif. Si les élèves sentent qu'il est en colère, ils peuvent réagir négativement et l'apprentissage peut en être altéré. Les enseignants sont responsables du comportement social des élèves de leurs classes. Ce comportement est avant tout le reflet des actions de l'enseignant et de l'environnement qu'il a défini.

3. La modélisation de rôle

Les enseignants ne se considèrent généralement pas comme des modèles, mais ils le deviennent par inadvertance. En effet, les élèves passent beaucoup de temps avec leur prof et, par conséquent, l'enseignant devient un modèle pour eux. Cela peut avoir un effet positif ou négatif, dépendant du comportement de l'enseignant. Les enseignants sont là non seulement pour enseigner aux enfants mais aussi pour les aimer et prendre soin d'eux. Ils sont généralement très respectés par les membres de la communauté et deviennent donc un modèle pour les élèves et leurs parents.

4. Mentorat

Le mentorat est un rôle naturel assumé par les enseignants, qu'il soit intentionnel ou non. Cela peut à nouveau avoir des effets positifs ou négatifs sur les enfants. Le mentorat est un moyen pour un professeur d'encourager les élèves à s'efforcer de faire de leur mieux. Cela inclut également d'encourager les élèves à aimer apprendre. Une partie du mentorat consiste à écouter les étudiants. En prenant le temps d'écouter ce que disent les élèves, les enseignants leur donnent un sentiment d'appartenance à la classe. Cela les aide à renforcer leur confiance et les aide à vouloir réussir.

5. Signes de problème

Un autre rôle joué par les enseignants est un rôle de protecteur. Les professeurs doivent apprendre à rechercher les signes de problèmes chez les élèves. Lorsque les comportements de ceux-ci changent ou que des signes physiques d'abus sont remarqués, les enseignants doivent se pencher sur le problème. Pour conclure, les enseignants doivent suivre les procédures du corps professoral lorsqu'il s'agit de signes de problèmes.

6. Un parent externe

Le rôle d'un enseignant transcende le fait de suivre un plan de cours et un horaire de travail spécifiques. Parce que les élèves et les profs passent autant de temps ensemble, l'enseignant devient par inadvertance un "parent externe". Donc, les enseignants peuvent être des mentors pour aider à mettre l'enfant sur la bonne voie. Dans ce rôle, l'enseignant peut encourager l'élève à être le meilleur possible, et aussi être une source d'inspiration et de conseils pour les élèves.

Les problèmes qui limitent leur efficacité

La gestion d'un large éventail de besoins des élèves

Quel que soit le type d'école, les enseignants doivent faire face à un large éventail de besoins des élèves, mais les écoles publiques peuvent avoir encore plus de difficultés à ce niveau. Alors que les écoles privées sont en mesure de sélectionner leurs élèves en fonction d'une demande et d'une évaluation de la meilleure adéquation pour l'école et la communauté, les écoles publiques sont tenues d'accepter chaque élève. Une partie de ce qui fait de l'enseignement une carrière stimulante est la diversité des élèves. Tous les élèves sont uniques en ce qui concerne leurs antécédents, besoins et styles d'apprentissages. Les enseignants doivent être prêts à travailler avec tous les styles d'apprentissages dans chaque leçon, ce qui nécessite plus de temps de préparation et de créativité. Cependant, relever ce défi avec succès peut être une expérience enrichissante pour les élèves comme pour leurs enseignants.

Le manque de soutien parental

Cela peut être extrêmement frustrant pour un enseignant lorsque les parents ne soutiennent pas ses efforts pour éduquer leurs enfants. Idéalement, un partenariat existe entre l'école et la maison, les deux travaillant en tandem pour offrir la meilleure expérience d'apprentissage aux élèves. Cependant, lorsque les parents ne s'acquittent pas de leurs responsabilités, cela peut souvent avoir un impact négatif sur la classe. S'assurer que les élèves mangent bien, dorment suffisamment, étudient, terminent leurs devoirs et soient préparés pour la journée d'école ne sont que quelques-unes des choses que les parents sont censés faire pour leurs enfants.

Stress et malaise

Le travail d'un enseignant n'est pas du tout facile. Cette profession nécessite beaucoup d'attention et d'engagement après/avant le travail. Donc, c'est normal de stresser avec tant de responsabilités. L'enseignant peut, de ce fait, être en proie à d'énormes difficultés, qui peuvent générer en lui un stress continu et un mal-être permanent, qui n'épargne ni les expérimentés ni les plus jeunes. Avis aux spécialistes et autres inspecteurs pour dresser un état des lieux complet en vue d'épargner cette masse de déprime chez les professeurs et d'éventuelles démissions.