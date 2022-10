Congo-Kinshasa: Le président de la COP, Alok Sharma, participe aux négociations pre-COP en République démocratique du Congo avant la COP27

·La réunion Pre-COP à Kinshasa, organisée par la République démocratique du Congo et l'Egypte, est la dernière occasion multilatérale officielle pour les ministres de façonner les négociations sur le climat avant la COP27 en novembre.

·Le président de la COP représente le Royaume-Uni à la réunion afin de jeter les bases d'une COP27 réussie en Egypte, qui renforce les engagements mondiaux en matière de climat et s'appuie sur la COP26.

·Il soulignera également l'importance de la forêt tropicale du bassin du Congo, qui constitue le puits de carbone le plus efficace de la planète, tout en appelant les pays à honorer les promesses faites lors de la COP 26 d'arrêter et d'inverser le déclin des forêts, tout en soutenant le développement durable.

Le président de la COP, Alok Sharma, est en République démocratique du Congo (RDC) pour la pre-COP, qui se déroulera du 3 au 5 octobre. La pre-COP est la réunion annuelle préparatoire à la Conférence des Parties (COP) des Nations unies. Avant la COP27 en Egypte, le président de la COP continuera à travailler avec les ministres afin de jeter les bases de négociations fructueuses lors de la COP27 et de progresser sur l'adaptation, l'atténuation, les pertes et dommages et le financement.

Cette année, la pre-COP se tient à Kinshasa. C'est la première fois en six ans que l'événement se déroule en Afrique. La RDC abrite la plus grande partie de la forêt du bassin du Congo, qui est la deuxième plus grande région de forêt tropicale humide du monde et fait partie de la solution au changement climatique.

Lors de la COP26 à Glasgow, l'ancien premier ministre britannique Boris Johnson, le président américain Joe Biden, le président Felix Tshisekedi de la République démocratique du Congo et le président Ali Bongo Ondimba du Gabon ont annoncé une promesse de don de 12 donateurs de 1,5 milliard de dollars pour les forêts du bassin du Congo sur la période 2021-25. Pendant son séjour à Kinshasa, le président de la COP fera le point sur l'état d'avancement de l'engagement, avant de présenter son rapport officiel sur l'engagement lors de la COP27.

Cet engagement permettra de protéger et de préserver les forêts du bassin du Congo, les tourbières et les autres réserves mondiales de carbone, tout en répondant aux besoins locaux en matière de développement économique durable.

La présidence de la COP26 a récemment invité les dirigeants du monde entier à se réunir lors de la COP27 pour établir le Partenariat des dirigeants pour les forêts et le climat. Ce nouveau partenariat accélérera la mise en œuvre de l'engagement sans précédent pris lors de la COP26 par plus de 140 pays pour arrêter et inverser la perte de forêts et la dégradation des terres, tout en assurant un développement durable et en promouvant une transformation rurale inclusive.

La pre-COP sera la dernière fois que les ministres se réuniront collectivement avant la COP27.

Le président de la COP, Alok Sharma, a déclaré:

"A un peu plus d'un mois de la COP27, les discussions ici, en RDC, sont de plus en plus urgentes.

"Alors que les impacts du changement climatique deviennent de plus en plus extrêmes, l'accent doit être mis sur la mise en œuvre et l'action, afin de faire progresser ce qui a été convenu collectivement à Glasgow. Et nous devons être clairs: le Pacte de Glasgow pour le climat et l'accord de Paris doivent constituer la base de notre ambition.

" Nos hôtes de la RDC sont les principaux gardiens de la deuxième plus grande forêt du monde. Les forêts sont les poumons de notre planète, absorbant un tiers du CO2 que la combustion de combustibles fossiles libère chaque année

" La COP26 a jeté les bases d'une action plus ambitieuse, avec plus de 140 dirigeants s'engageant à stopper et inverser la perte de forêts et la dégradation des terres d'ici 2030. La COP27 doit être un moment de concrétisation de ces engagements pris pour protéger et restaurer les forêts. "