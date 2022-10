Congo-Kinshasa: En visite de travail/UNIKIN - Sama Lukonde confirme la levée imminente de la grève des professeurs

A l'occasion de sa visite de travail effectuée à l'Université de Kinshasa, ce mardi 4 octobre 2022, le Premier Ministre, Jean-Michel Sama Lukonde, a communié avec les étudiants venus nombreux l'accueillir devant le bâtiment administratif du Campus de la colline inspirée.

A son arrivée sur le site universitaire, le Premier Ministre a été accueilli par le Recteur Jean-Marie Kayembe avec à ses côtés les membres du comité de gestion. Après les honneurs de la Police universitaire, le Premier Ministre a présidé une courte séance de travail au cabinet du Recteur avec tout le Staff de l'UNIKIN ainsi que tous les membres de sa délégation.

Bien avant la visite des infrastructures dans le cadre des jeux de la Francophonie, le Premier Ministre s'est adressé aux étudiants de l'UNIKIN. Le chef du gouvernement a rencontré leurs multiples préoccupations notamment celles liées à la grève décrétée par les professeurs, la question du transport avec le projet Trans-academia, et l'épineux problème des logements des étudiants.

En sa qualité de Chef du Gouvernement qui travaille d'arrache-pied pieds pour la matérialisation de la vision du Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Sama Lukonde n'a pas manqué de donner des assurances aux étudiants sur la volonté manifeste de son équipe à trouver des solutions ensemble avec le corps professoral.

" Aujourd'hui, je suis très heureux de me retrouver avec vous. Et je prends toujours le temps de m'arrêter pour échanger. Depuis que je suis arrivé, pendant que j'étais déjà dans le bâtiment, j'ai entendu les messages que vous m'avez lancés. Le premier message était de demander que nous ne puissions plus avoir de grève ici à l'UNIKIN. Et je crois que vous avez vu, parce qu'au niveau de notre gouvernement, nous avons une tradition de dialogue. Nous échangeons toujours et nous avons reçu le corps des professeurs pour échanger avec eux et trouver la solution. Croyez certainement que je ne serais pas venu ici, si jamais nous n'avions pas de solution en vue. Je peux vous garantir qu'ensemble avec le corps professoral, tout va se faire.

Le deuxième point que vous avez mentionné, vous avez dit très exactement ceci : Nous sommes fatigués d'être des locataires. Nous avons besoin de rentrer dans les homes qui nous sont destinés. Tout à l'heure, je vais effectuer les visites. Justement c'est même pour ça que je suis là. Parce que, rappelez-vous que c'est ça qu'il faut retenir : Nous venons de 1954, dans cette Université et heureusement, plusieurs années après, nous avons la chance d'avoir un Président de la République, qui est soucieux du bien-être des étudiants de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et c'est lui qui a eu cette volonté de voir ici les homes réhabilités.

Donc, c'est important que vous sachiez que c'est un souci qu'il porte pour la République et ici nous allons nous assurer que ces homes soient réhabilités pour vous. Il n'y aura personne d'autre qui va s'en approprier si ce n'est les étudiants. Trans-academia s'est déjà matérialisé. Nous avons fait cette inauguration et donc aujourd'hui ce que nous allons faire pour être très pratique c'est ceci : lorsque nous avons institué Trans-academia, le discours qui nous avait été fait par les étudiants, était de dire ceci : ce qui est fait sans les étudiants est contre les étudiants. Et donc c'est important que vous puissiez faire partie de la gestion.

D'ici la fin de la semaine, je serai heureux d'accueillir votre organisation pour la formation de ce comité qui va gérer avec nous ce projet de Trans-academia. Et à ce moment-là, ils vous rendront compte. C'est une promesse du Chef de l'État. Nous, en tant que Gouvernement, on doit s'assurer que ça puisse se matérialiser et ça va se faire ", a déclaré, en substance, le Premier Ministre Jean-Michel Sama Lukonde devant les étudiants de l'UNIKIN.

Pour rappel, soucieux de répondre aux multiples revendications des professeurs d'Universités, le Premier Ministre Jean-Michel Sama Lukonde avait réuni, le weekend dernier, les délégués des associations des professeurs pour des solutions appropriées à ces multiples revendications.

(Avec la Cellule de communication de la Primature)