Afrique: Candidature pour l'organisation de la CAN 2025 - La livraison des stades aux normes, un préalable

Après le retrait de la Guinée, le Sénégal est désormais preneur de l'organisation de la CAN 2025. Le ministre des Sports, Yankhoba Diattara a déjà saisi le président de la Fédération sénégalaise de football, Me Augustin Senghor pour étudier la possibilité et les capacités à lancer officiellement la candidature du Sénégal.

Si le Sénégal garde toutes ses chances, la question infrastructures sportives sera un des éléments fondamentaux du cahier de charges. Le Sénégal va-t-il répondre à cette exigence et être prêt ? Avec les travaux de rénovation des stades régionaux en cours, rien n'est moins sûr. En cas où il ne disposerait de l'ensemble de ses stades, la possibilité de co-organisation avec un pays voisin n'est pas aussi à écarter. Particulièrement intéressé, la Mauritanie a déjà dit sa disposition à rejoindre le Sénégal pour l'édition en 2025.

Après le retirait de la Guinée de l'organisation de la CAN, le Sénégal a décidé de se lancer pour accueillir l'édition de 2025. Le nouveau ministre des Sports, Yankhoba Diattara qui en a fait l'annonce a déjà saisi le président de la Fédération pour disposer du cahier des charges et faire et analyse de la situation, avant de déposer une candidature.

Si la candidature sénégalaise a toutes ses chances d'être validé au point de vue de la disponibilité, des voies de communication et de la sécurité, la question des infrastructures sportives et particulièrement de ses stades constitue un point essentiel du cahier de charges.

Pour l'heure, la dynamique qui accompagne de préparation des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar " 2026 ", le Sénégal s'est dores et déjà engagé dans un vaste mouvement de rénovation de ses stades afin d'être prêt.

Après l'inauguration du stade Abdoulaye Wade, l'ex ministre des Sports, Matar Bâ avait lancé le début des travaux de reconstruction et de réhabilitation des stades aux normes notamment ceux de Léopold Senghor mais surtout 4 autres stades régionaux d'Ely Manel Fall de Diourbel, Lamine Guèye de Kaolack et Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor pour un investissement de 40 milliards de F Cfa .

Le tout, pour une durée d'exécution de 36 mois (3 ans). Autrement dit, le Sénégal est encore dans les délais requis pour remplir le cahier de charge avec au moins six stades aux normes dans quatre villes différentes. Ce qui serait pour le Sénégal, une avancée significative pour faire le poids face aux autres pays africains qui aspirent à accueillir la compétition

Mais aussi pour le retour de la CAN au Sénégal 33 ans après celle organisée en 2012 à Dakar.

Une co-organisation, une alternative pour le Sénégal

Une co-organisation reste également une alternative pour les autorités sportives. Elle a été aussi longtemps agitée et particulièrement président Fédération sénégalaise de football. Dans ce processus de construction et de réhabilitation d'infrastructures, permettant au Sénégal de disposer de cinq à six stades modernes, le président Augustin Senghor préconisait une co-organisation avec la Guinée afin d'alléger les deux pays.

" Une CAN à 24 est très compliquée à organiser. Si une grande puissance comme les Etats Unis d'Amérique s'est associée au Mexique et au Canada pour abriter une Coupe du monde, pourquoi des pays voisins sur le continent ne peuvent pas s'associer pour une CAN à 24 ", avait-il soutenu lors d'un forum organisé en 2019 par l'association de la presse sportive ( Anps). Il faut rappeler que la requête n'était pas reçu favorablement par la partie guinéenne.

Il faut signaler qu'en dehors de la Guinée, le Sénégal pourrait accéder à la demande formulée il y a deux ans par la Mauritanie. Dés l'instant où le nombre des équipes participantes a été porté à 24 et face à l'incapacité de pays africains à organiser seuls, le président de la fédération mauritanienne de football Ahmed Yahya avait manifesté l'intérêt de la Mauritanie pour une co-organisation avec le Sénégal.

D'autant que, soutenait-il, que les deux fédérations des deux pays entretiennent de bonnes relations. En plus de petits stades à Nouadhibou et Zouerate, aux normes internationales, il faut relever que la Mauritanie dispose de deux stades à Nouakchott, le stade olympique et celui de Cheikha Bodiya. Le gouvernement mauritanien avait aussi annoncé la construction d'un stade de 30.000 places prévu dans le sud de la capitale. De quoi plaider pour une co-organisation.