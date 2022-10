Afrique: Renforcement de la coopération entre le Soudan et la France dans le domaine de l'élevage

Clermont (France) — Le ministre des Ressources animales, Hafez Ibrahim Abdelnabi et la délégation qui l'accompagne au pavillon du Soudan à l'exposition internationale de l'élevage dans la ville de Clermont-Ferrand, sud-est de France, a reçu M. Marc Vino, le Ministre français de l'Agriculture, accompagné du Gouverneur de Clermont-Ferrand, M. Jacques Chazulet, directeur général de l'exposition.

La réunion a discuté de la coopération conjointe et des moyens de développer les relations entre les deux pays et la possibilité de développer un partenariat entre les secteurs public et privé des deux pays.

Abdel-Nabi a passé en revue les possibilités et les ressources économiques dont dispose le Soudan, et a présenté au ministre français la volonté et la volonté du Soudan de signer un accord de coopération ou une note d'entente entre le ministère de l'Elevage et le ministère français de l'Agriculture, qui est chargé de gérer le secteur de l'élevage.

Pour sa part, M. Marc Finno s'est félicité de cette proposition et a accepté la signature de l'accord dans la période à venir.

Le directeur général de l'exposition, Abdel Nabi, a suggéré que le Soudan soit l'invité d'honneur de l'exposition pour l'année 2023, et le ministre a exprimé son approbation de cette proposition, qui était basée sur la participation du ministre au éditions passées et actuelles, ce que les organisateurs de l'exposition considéraient comme un signe positif. Le ministre Hafez Abdel Nabi a invité son homologue français à se rendre au Soudan, et le ministre français a salué l'invitation.