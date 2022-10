Afrique: Le Soudan participe à la 26e session du Comité des forêts à Rome

Rome — Le Soudan participe actuellement à la (26) session du comité des forêts et à la 8ème semaine mondiale des forêts, qui aura lieu du 3 - 7 Oct. A la capitale italienne, Rome.

Le directeur général de l'Autorité nationale des forêts, représentant du Soudan, Ing. nwar Abdel Hamid Al-Hajj, a présenté un rapport lors de la séance d'ouverture de la session sur l'état des forêts au Soudan, en plus des efforts du pays remettre en culture et adopter des lois et des politiques visant à augmenter de forêts à 20 % de la superficie du pays et à réduire la pauvreté.

En marge de la session, deux réunions ont eu lieu, la première avec la princesse Nesma Bint Ali, ambassadrice de bonne volonté pour le Proche-Orient et l'Afrique du Nord, en présence des États membres de la région, et la deuxième concernant le projet financé par la Turquie et mis en œuvre par l'Autorité nationale des forêts à Wad Al Helio dans l'État de Kassala.