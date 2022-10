Madagascar: Allianz World Run 2022 - Jeannot Avotraniaina termine premiearé un parcours de 5 020 km

Après 90 jours de course, l'Allianz World Run 2022 a connu son dénouement, hier. Pour Madagascar, 150 coureurs de toutes catégories confondues y ont participé. Le classement était fait en fonction du nombre de kilomètres parcourus en marche ou en course. Jeannot Avotraniaina, une figure à ne plus présenter dans ce monde, a remporté la première place. Le champion en titre de l'UTOP a pu parcourir une distance totale de 5 020 km depuis le 6 juillet. Il a été suivi par Kevin Patrick Randriamampionona qui a totalisé une distance de 4 525 km. Rija Razakasoa a complété le podium avec 2 837 km.

Pour notre collège Alfred Razafintsalamana, il s'est trouvé à la huitième place du classement général et troisième de la catégorie Vétéran. Il a réalisé une distance de 2 309 km. À l'échelle mondiale, Madagascar est à la 17e place avec 62 450 km parcourus sur 72 pays.

La Grande île est pourtant championne sur la distance moyenne par coureur avec 411 km. Le total de kilomètres parcourus par les 12 283 participants dans le monde est de 1 664 657 km. Pour récompenser leurs efforts, 18 prix seront remis aux meilleurs coureurs, notamment aux trois premières femmes et aux trois premiers hommes de chaque catégorie Espoir, Master I, et Master II. Les vainqueurs recevront des billets d'avion pour participer à la Nosy Be Trail le 10 décembre 2022, tandis qu'un bon d'achat d'une valeur de 450 000 ariary sera attribué aux deuxièmes.