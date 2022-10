Madagascar: Crise alimentaire - Le pays toujours parmi les points chauds de la faim

L'insécurité alimentaire aigüe devrait s'aggraver entre octobre 2022 et janvier 2023 dans les pays " hotspots de la faim ". C'est ce que révèle le rapport intitulé " Hunger Hotspots - FAO-WFP early warnings on acute food insecurity " (Points chauds de la faim - alertes précoces FAO-PAM sur l'insécurité alimentaire aiguë), publié par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et le Programme alimentaire mondial (PAM) ". Le document appelle à une action humanitaire urgente pour sauver des vies et des moyens de subsistance. Mais aussi à prévenir la famine dans les pays qualifiés de " points chaudsde la faim " comme Madagascar. Le rapport précise également que la Grande île, le Zimbabwe et le Sri Lanka sont rejoints par le Guatemala, le Honduras et le Malawi en tant que points chauds de la faim.

" L'Afghanistan, l'Éthiopie, le Nigéria, le Sud-Soudan, la Somalie et le Yémen restent en " alerte maximale " en tant que points chauds, représentant à eux seuls près d'un million de personnes confrontées à des niveaux catastrophiques de faim (phase 5 de la CIP " Catastrophe "), où la famine et la mort sont une réalité quotidienne et où des niveaux extrêmes de mortalité et de malnutrition peuvent survenir sans action immédiate ".