Madagascar: Tennis ITF junior - Randy et Mahefa passent au tour suivant

Fortunes diverses pour les raquettes malgaches au deuxième jour du circuit ITF World Tour U18 joué au COT d'Ilafy. La deuxième étape du circuit ITF World tour U18 grade 5 qui se joue actuellement au Club Olym-pique d'Ilafy a vu la qualification sans encombre de deux raquettes malgaches. Chez les garçons, le Malgache Mahefa Rakotomalala, tête de série numéro 5, a dominé facilement l'Égyptien Karim Sherif Abdelatif Abdo en 2 sets 6/3 6/0.

" J'étais un peu sous pression et je manquais en confiance pendant les trois premiers jeux. Petit à petit je me ressaisis et mon adversaire a commis beaucoup de fautes directes et j'ai pu le battre. Pour le prochain match, j'aborderai avec plus de confiance et de détermination, et j'essayerai d'être plus fort mentalement ", a confié Mahefa Rakotomalala, après le match. Au premier set, Mahefa Rakotomalala a été breaké et a été mené à 2/3. L'Egyptien Karim Sherif Abdelatif a su montrer des jeux limpides. Avec les encouragements de quelques supporteurs et sa maman en prime, Mahefa Rakotomalala est revenu à la hauteur de l'Égyptien (3/3) qui a commencé à faire beaucoup de fautes. À la quatrième mise en jeu de ce dernier, le Malgache a réussi son premier break et a mené au score pour la première fois 4/3, puis 5/3 et il a gagné le premier set. Au second set, Mahefa Rakotomalala a déroulé. Il a montré des jeux parfaits avec deux aces à ses première et troisième mises en jeu.

Maximum de plaisir

Le public est acquis à sa cause et c'est une motivation en plus pour enfoncer le clou. Mené 0/4, l'Égyptien Karim Sherif Abdelatif a appelé le kiné pour un soin mais cela n'a pas changé le cours du match. Mahefa Rakotomalala a bouclé le match en 1 heure 22 minutes. Pour Dina Razafimaha-tratra, diplômé level 3 et Consultant au département coaching de la fédération internationale de tennis, il a expliqué que " Mahefa emmagasine les expériences au fil des matches ... C'est sa deuxième tournée dans le circuit mondial U18 après celle de Maurice. Lui aussi a le niveau pour au moins prétendre arriver dans le carré final de ce tournoi ".

Chez les filles, Randy Ikoriantsoa Rakotoarilala a enchaîné. Hier, elle a battu en 2 sets 6/2 6/4 l'Égyptien-ne Shahd Habib, tête de série numéro un, récente vainqueur de la LEG I de la finale du samedi dernier à ce circuit ITF World Tour U18. Durant les deux sets, la Malgache Randy Ikorian-tsoa Rakotoarilala a totalement dominé l'Égyptienne Shahd Habib sur tous les compartiments du jeu. Avec la réussite à 85% de ses premières balles, Randy Ikoriantsoa Rakotoa-rilala a marché sur l'eau en jouant sans complexe. Elle a bouclé les deux sets en 1 heure 37 minutes. Après le match, Randy Ikoriantsoa Rakotoarilala a expliqué que " c'est un match difficile car mon adversaire est la tête de série numéro un, donc très forte sur le papier. Mais j'ai su rester solide et je suis fière de moi. Mon point fort c'est le mental car en tennis tout le monde peut battre tout le monde. Pour le prochain match, je continuerai à jouer et à montrer ce qui est bon tennistiquement ".