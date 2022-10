Madagascar: Women in Business à Toliara - L'Atsimo Andrefana gagne en réseautage

Trois jours bénéfiques pour les femmes entrepreneures de la région Atsimo Andrefana. Leur implication dans un vaste réseau leur ouvre un meilleur avenir. Des femmes " capables ". C'est ce qui résume les impressions recueillies auprès des participantes à l'événement " Women in Business ", organisé par le Groupement des femmes entrepreneures de Madagascar (GFEM), à Toliara les 29, 30 septembre et 1er Octobre derniers.

Cinquante-quatre femmes issues des régions Boeny, Amoron'i Mania, Ihorombe, Anala-manga, Atsinanana, Fitovavy, Vakinankaratra, Haute Matsiatra sont venues à Toliara pour apprendre à développer leurs activités respectives mais surtout pour partager des expériences. Axé sur le thème du " Natural Invest ", le forum économique des femmes entrepreneures ou Women in Business, qui a aussi invité d'autres femmes, des dirigeants d'entreprise, des entrepreneurs et des étudiants, s'est consacré au développement de l'entrepreneuriat dans l'économie verte et l'économie bleue.

Il y eut essentiellement des séances de renforcement de capacités en entrepreneuriat et en exportation issue de la transformation verte et bleue ainsi que des panels de discussion sur le capital nature, où la question de " femmes éco-responsables " a été développée. " Nous avons effectué des visites d'entreprises. La visite d'une activité de transformation de déchets a été très enrichissante. De plus amples connaissances ont été également acquises sur l'économie circulaire " explique Bakonirina Ranaivo, présidente de Femmes entrepreneures Atsimo Andrefana (FEAA).

Nouvelles oportunités

Une entrepreneure dans l'Hôtellerie et le tourisme explique que ce regroupement national à Toliara a permis aux femmes de l'Atsimo Andrefana en particulier de s'intégrer dans un vaste réseau d'entrepreneures et d'entrepreneurs. " Nous avons gagné en réseautage. Ce qui nous permettrait de nous ouvrir vers de nouvelles idées et de nouvelles opportunités d'affaires. Nous avons également gagné en notoriété. L'association des Femmes entrepreneures de l'Atsimo Andrefana (FEAA) est née il y a tout juste un an, mais beaucoup nous connaissent déjà et nous connaîtrons mieux.

Si la région Atsimo Andrefana a été considérée comme une zone enclavée et quelque peu oubliée en formation, en reconnaissance de potentialités, nos activités seront reconnues à partir de maintenant, de par le networking développé durant cet événement Women in Business" se félicite Bakonirina Ranaivo. La séance sur des témoignages d'histoires de succès et d'échecs a été intéressante pour les participantes.

Une autre séance de coaching et de développement personnel, de connaissance de soi, donnée par Karine Rabefaritra, communicante et experte en stratégie d'images, a été appréciée. " Mieux se connaître, comprendre ses challenges et son potentiel, savoir utiliser cette connaissance et cette connaissance de soi " ont entre autres été étalés samedi dernier à l'hôtel Étoile de mer de Toliara. Le DG du ministère de l'Industrialisation, du commerce et de la consommation (MICC) a représenté le parrain de l'événement Women in Business, Edgard Razafindravahy, ministre de l'Industrialisation, du commerce et de la consommation.