Madagascar: Madajazzcar - Sanfil lance le Festival off

Le festival MadaJazzCar est un rendez-vous musical annuel des Tananariviens. Cette année, les organisateurs vont lancer en marge de l'événement, un nouvel espace baptisé Festival off. Le Festival-off ou festival bis désigne les manifestations qui se déroulent en marge à la programmation officielle d'un festival. Des festivals internationaux tels que celui d'Avignon, par exemple, ont leurs festivals off dont les participants n'ont souvent rien à envier à ceux du programme officiel. À partir de cette année, le festival du jazz malgache MadaJazzCar qui se déroulera du 6 au 16 octobre aura également son Festival off.

C'est à la maison de production Sanfil dirigée par le célèbre chanteur et musicien Silo que les organisateurs du MadaJazzCar ont confié l'organisation MadaJazzCar Off durant les dix jours de festival. Neuf concerts se tiendront ainsi à Antananarivo, au Cercle Franco-Malgache Anosy et à l'hôtel Tamboho waterfront. " Nous voulons avant tout promouvoir un jazz dansant, qui peut s'écouter jusqu'au bout de la nuit ", s'enthousiasme Silo, de Sanfil. Le concert d'ouverture qui se tiendra ce soir au CFM Anosy verra une collaboration entre Silo et Tsanta Randriamihajasoa.

Concert en trio

La rencontre des deux meilleurs musiciens actuels, issus de deux générations. Autres points forts du programme, le concert en trio avec Monika Njava, Arison Vonjy, Rija Ramanantoanina, le jeudi 13 octobre ; et le célèbre batteur Paco Sery prendra possession de la scène le vendredi 14 octobre.

Celui qui a joué avec les plus grands, Nina Simone, Joe Zawinul, Manu Dibango, Papa Wenda, Kassav, Salif Keita, RaiLema, Jacques Higelin, est en déplacement exceptionnel dans la Grande île pour l'occasion. Le samedi 15 octobre, Sanfil organisera à Antsirabe une conférence avec Silo puis un concert avec Young Square. Enfin, un grand concert gratuit à Analakely, le 16 octobre, clôturera les festivités.