Madagascar: MAHAJANGA - Une bande malmène deux prostituées

La terreur envahit les prostituées de la ville des Fleurs. Hier, deux d'entre elles ont été malmenées et maltraitées par une bande de voyous. Sérieusement touchées après les formes de maltraitance qu'elles ont endurées, les deux jeunes femmes ont été admises à l'hôpital. La plus âgée a été balancée depuis un véhicule tout-terrain en marche du côté d'Antsabingo. Ayant repris ses esprits, elle affirme s'être rendue à la gare routière, repaire des belles de nuit, où un triporteur y avait ramené sa copine de trottoir.

Cette dernière était inconsciente lorsque des personnes ont accouru vers elle pour l'évacuer à l'hôpital de Mahabibo. Elle a affirmé plus tard qu'elle avait été droguée par la bande de prédateurs sexuels. Les auteurs de ces agressions opèrent en meute et envoient l'un des leurs en éclaireur. Hier, celui-ci est entré dans un bistrot de la gare routière pour approcher deux prostituées en train de boire de la bière, pour leur proposer de l'accompagner dans une chambre d'hôtel pour une partie à trois. Les deux jeunes femmes lui auraient alors proposé d'aller dans une maison de passe située non loin mais il aurait préféré les conduire dans un endroit plus tranquille et plus confortable.

Droguée

Arrivé sur place, il a fait en sorte de trouver les moyens pour chasser l'une des prostituées, qu'il a accusée de bassesse d'esprit pour demander à celle qui était plus âgée de venir sur la place des villageois avec une autre jeune fille. Une fois sur les lieux, celle qui est plus âgée a été embarquée dans un véhicule tout-terrain avec des vitres fumées, qui l'aurait conduite dans un endroit isolé dans les bois, où elle a subi des maltraitances.

Après en avoir fini avec elle, ses prédateurs l'ont balancée du véhicule en marche à Antsabingo, d'où elle a pris un triporteur pour rejoindre la gare routière. Elle affirme avoir eu affaire à quatre forcenés dont l'individu qui l'a approchée dans un bistrot. Pendant qu'elle a été conduite dans les bois, d'autres membres la bande avaient pour leur part emmené la deuxième jeune femme sur un triporteur pour également l'abandonner quelque part après avoir assouvi leur pulsions lubriques. C'est dans un état préoccupant que cette dernière est arrivée à la gare routière en triporteur.