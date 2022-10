Madagascar: Rugby - Les Ladies Makis de rugby à XV confiantes

Les aventures continuent. Après la première participation à la coupe du monde de rugby à 7 du mois de septembre dernier en Afrique du Sud, Malagasy Rugby par l'intermédiaire des Ladies Makis de rugby à XV s'envolera à Tunisie pour participer à la qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations et une place à la coupe du monde de rugby à XV dames 2023 qui aura lieu en Tunisie du 16 au 23 octobre au Stade National de Rugby d'El Menzah. Mada-gascar se trouve dans la poule C avec le pays hôte la Tunisie et le Sénégal. Le directeur technique national de Malagasy Rugby, Antsoniandro Andrianorosoa est confiant quant à la capacité et aux forces des joueuses retenues pour participer à cette joute continentale. Parmi les joueuses qui ont participé à la coupe du monde de l'Afrique du Sud, deux d'entre elles ont manqué à l'appel.

Il s'agit de Sahondra-malala Nomenjana-hary, la capitaine des Ladies Makis de rugby à VII, retenue par son travail et de Felaniaina Rakotoarison, pour cause de blessure. Les joueuses continuent leur préparation cinq fois par semaine. Les rugbywomen malgaches affronteront les Sénégalaises le 18 octobre et les Tunisiennes quatre jours plus tard, le 22. En cas de succès sur les deux confrontations, les porte-fanions de Madagascar accèderont au groupe A en 2023 et participeront à la qualification pour la coupe du monde de 2024.

Au vu de toutes les performances réalisées par les Ladies Makis à chaque sortie à l'extérieur, les joueuses sont confiantes. En plus, le classement publié le 11 juillet 2022 par World Rugby des équipes nationales féminines de rugby à XV place Madagascar au 28ème mondial (42.28 points), la Tunisie, 31ème (41.40 points) et le Sénégal 33ème (40.91 points).

La sélection tunisienne n'est pas à sous-estimer car elle est en nette progression. Pour Alain Andriamihaja, coach des Ladies Makis à XV, il a affirmé que " l'objectif est de monter au groupe A pour participer à la qualification de la coupe du monde de 2023. Mes joueuses ont la capacité d'aller plus loin car elles ont toutes les expériences pour atteindre les objectifs fixés ". La délégation malgache s'envolera le 14 octobre prochain pour rejoindre la Tunisie.