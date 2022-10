Madagascar: Mampikony - Un récidiviste tué par balle

Fin des activités criminelles. Un bandit réputé dangereux et récidiviste est tombé sous les balles des gendarmes, hier aux petites heures, à Ambohitoaka Mampikony. Le défunt et sa bande venaient d'attaquer une femme à son domicile, à Antsirasira II. Ils avaient trouvé un million cinq cent mille ariary en furetant dans sa maison. Ils se sont échappés dans le noir avec le butin. Les gendarmes ont été alertés vers 3h du matin.

Des éléments en opération dans la localité et des responsables du secteur ont rapidement été envoyés sur place. Les malfaiteurs n'étaient plus là à leur arrivée. Ils ont été rattrapés au terme d'une poursuite à pied. Ils ont mis au défi les gendarmes. Un échange de salves a alors éclaté, au cours duquel le repris de justice a été mortellement touché. Ses complices ont battu en retraite et fui les lieux. Six cent mille ariary, une partie de la somme dérobée, un pistolet de fabrication locale et quatre cartouches dont deux déjà percutées, ont été récupérés sur lui. L'argent a été rendu à la victime et la dépouille du scélérat, constatée par le médecin, a été confiée aux villageois pour être enterrée.