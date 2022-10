Madagascar: Le MICC lance un outil d'alerte aux obstacles

Une première : les acteurs du domaine commercial pourront désormais s'échanger des informations sur les obstacles et/ou problèmes qui entravent leurs activités. Le ministère de l'Industrialisation, du commerce et de la consommation (MICC) vient de mettre en place une structure spécialement destinée à cet effet. Il s'agit du Mécanisme d'alerte aux obstacles au commerce (MAOC)... à l'image de ce qui se pratique déjà dans de nombreux pays. C'est une plateforme en ligne qui relie les entreprises et les agences concernées, leur permettant d'échanger des informations sur les obstacles au commerce rencontrés.

Un réseau institutionnel qui assure la coopération des différents acteurs impliqués dans l'identification et la résolution des problèmes signalés, via la plateforme en ligne. Le MAOC vise à faciliter l'identification et la suppression des obstacles rencontrés par les opérateurs commerciaux à l'échelle internationale.

En outre, il permet aux entreprises de rapporter en ligne les défis rencontrés et d'en alerter directement les agences responsables, aux agences nationales et régionales d'interagir avec les entreprises afin de résoudre leurs problèmes de manière efficace, aux décideurs politiques et institutions de soutien au commerce d'accéder à une base d'informations à jour sur les obstacles rencontrés par le secteur privé et de mettre en place les politiques adaptées.

Le MAOC a été présenté et lancé hier, à l'hôtel Ibis d'Ankorondrano, par le Comité National sur la Facilitation des Échanges de Madagascar (CNFE) et le MICC, avec l'assistance technique du Centre du Commerce International (ITC) financé par l'UK Partenership Trade Program (UKPTP).

Après le lancement de la plateforme, l'ITC fournira des séries de formations aux parties prenantes du MAOC. Dès hier, une séance de formation a été dispensée aux acteurs du secteur public. Tandis que la journée d'aujourd'hui sera destinée au secteur privé. L'objectif de la formation est d'une part, de permettre au secteur privé d'utiliser la plateforme pour signaler les obstacles auxquels les entreprises et agences sont confrontées. D'autre part, elles auront aussi droit à des formations liées aux différentes plateformes de l'ITC, comme l'Observatoire Commercial Africain. D'autre part, les formations accordées au secteur public fourniront les techniques et mécanismes pour recueillir, traiter et réduire les obstacles commerciaux.