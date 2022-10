Afrique: Transition énergétique - Pour un Madagascar vert

La crise énergétique et la crise climatique sont mondiales, et le continent africain dont Madagascar, est touché. Les efforts mondiaux pour limiter le réchauffement climatique sont cruciaux pour notre survie et les initiatives pour faire face aux impacts du changement climatique sont nombreuses dans la Grande île. Les solutions peuvent être multiples et les acteurs dont la jeunesse malgache sont de plus en plus actifs pour y faire face. Move Up Madagascar, ONG de jeunesse créée en 2016, œuvre dans la promotion du volontariat pour la protection de l'environnement, l'engagement des jeunes à lutter contre le changement climatique, la promotion de l'équité sociale et la paix durable. Move Up Madagascar est présente dans 8 régions et travaille de concert avec plus de 1.250 activistes volontaires pour ses activités de sensibilisation et ses projets de développement. Aujourd'hui, donnons la parole à ces jeunes !

Investir en énergie verte, une ambition réaliste

L'accès aux différents types d'énergie de cuisson est actuellement de plus en plus facile grâce aux innovations technologiques, des recherches à portée de main. La pratique écologique est non seulement une tendance émergente à cause du changement climatique, mais surtout inévitable à cause de l'inflation, impacté par les différentes crises. En 2010, acheter du charbon en vrac pour un besoin quotidien d'un ménage de 5 personnes était possible à partir de 100 Ariary. Actuellement, le coût a quintuplé.

Un sac de charbon coûte 25.000 Ariary alors qu'en optant pour un charbon écologique ou d'un foyer amélioré, une famille peut économiser 15 à 20% au bout d'une année. Certes, les produits ne sont disponibles que dans les grandes villes et en quantité limitée, mais cette solution crée de l'emploi, de la valeur ajoutée aux déchets et surtout une contribution à la réduction d'émission des gaz à effet de serre. A force d'y croire, la pratique nous emmènera à économiser et rendre à la nature ce qu'on lui doit.

Métier d'entrepreneuriat vert, la jeunesse malgache transforme le problème en opportunité

L'année 2021, 100 jeunes entrepreneurs résidant à Antsiranana ont été formés en fabrication de briquettes de charbon écologique par l'ONG Move Up Madagascar. Conscients des ressources exploitables de leur région et l'impact du changement climatique, ces jeunes ont transformé le problème en opportunité afin de palier l'utilisation des bois de chauffes et de charbon conventionnel. En effet, la cuisson à base de charbon de bois figure parmi les sources d'énergie les plus convoitées à Madagascar, notamment dans les grandes villes.

Le volume de charbon de bois consommé à Madagascar a atteint 8 millions m3 en 2015, alors que la vitesse de déforestation défie largement les ambitions de reforestation. En marge de la COP 27 qui se tiendra à Sharm El Sheikh, Egypte, la jeunesse amplifie sa voix en apportant des solutions adaptées au pouvoir d'achat de la population et à l'urgence climatique actuelle. Les solutions existent tant en termes de gestion de déchets qu'en utilisation des ressources électriques et thermiques telle que l'énergie solaire. Qu'attendons-nous pour supporter l'innovation portée par nos jeunes ?

La solution solaire, une pratique durable de plus en plus convoitée

Face à la recrudescence des délestages dans les grandes villes, le problème d'accès à l'électricité au milieu rural, l'investissement en énergie solaire est une solution durable et attractive à Madagascar. De l'éclairage, passant par l'alimentation des appareils électriques ainsi que la cuisson, le business de kits solaires a pris de l'ampleur au cours de ces 3 dernières années. Dépendant de la consommation quotidienne en énergie et surtout de la qualité des produits, un kit varie de 300.000 Ariary à des dizaines de millions d'Ariary.

L'offre en location de lampe solaire a été rendue d'autant plus intéressante que l'utilisation des pétroles lampants. En dépit de cela, l'accès à ces produits solaires nécessite un investissement. Chose qui n'est pas facile pour le pouvoir d'achat des 80% de la population. Heureusement qu'il y a les banques et institutions de microfinances qui offrent des prêts à ceux qui prennent le risque. Toujours est-il que l'accès au produit devrait être allégé à travers la diminution des taxes liées à l'importation, et pourquoi pas en faisant une priorité la promotion de la production locale des équipements solaires ? A méditer ! Move Up Madagascar