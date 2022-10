Afrique: Madagascar et la France en tandem

Le nouvel ambassadeur de France a démarré sa série de visites de courtoisie par le ministère de la Défense nationale, hier. Le raffermissement de la coopération militaire a été souligné durant l'entrevue. Extrêmement prometteuse. C'est ainsi que Arnaud Guillois, ambassadeur de France, qualifie la coopération militaire entre l'Hexagone et Madagascar. Une coopération "extrêmement prometteuse", dont-il affirme avoir l'intention d'en être "un promoteur ardent". Quelques jours après sa prise de fonction, le nouvel ambassadeur de France démarre ses visites de courtoisies auprès des responsables étatiques.

Une tournée des ministères et des institutions qu'il a démarré au ministère de la Défense nationale, à Ampahibe, hier. Outre l'agencement protocolaire des départements ministériels, le choix de celui d'Ampahibe n'est pas anodin, de prime abord. Dans le contexte de la guerre en Ukraine, la coopération militaire entre Mada-gascar et la France est sujet à diverses polémiques. Une situation qui prévaut depuis la signature d'un nouvel accord de coopération militaire entre la Grande île et la Russie, le 18 janvier.

À l'issue de l'entretien entre le général Richard Rakotoni-rina, ministre de la Défense nationale, et Arnaud Guillois, hier, "la bonne marche et l'avancée", de la coopération militaire franco-malgache a ainsi été soulignée. "Contrairement à ce qu'affirment certains, la coopération militaire entre nos deux pays se renforce", affirme le général Rakotonirina. En septembre, le site d'information africaintelligence.fr a affirmé que la neutralité de Madagascar vis-à-vis de la guerre en Ukraine et le renforcement de son partenariat militaire avec la Russie "compromettent la progression des projets de sécurité maritime portés par Paris sur la Grande île". Le site a même titré que "Paris suspend ses projets de coopération maritime avec la Grande île".

À l'étude

Cette suspension de la coopération en matière de sécurité maritime en Mada-gascar et l'Hexagone a été démentie par une source officieuse à l'ambassade de France. Hier, à Ampahibe, c'est la question de la sécurité maritime, justement, que l'ambassadeur Guillois a soulevé comme exemple, pour souligner la qualité de la coopération militaire entre la Grande île et la France. "Beaucoup de choses se font entre les Forces armées françaises et malgaches, notamment, par le biais des FAZSOI [Forces armées dans la zone Sud de l'océan Indien] qui sont basées à la Réunion. Ce sont des coopérations du quotidien, gagnant - gagnant, où les armées malgaches et françaises travaillent ensemble pour la sécurité régionale, la coopération, un apprentissage mutuel", déclare le diplomate français.

Le ministre de la Défense nationale, lui aussi, souligne ce volet opérationnel de la coopération militaire entre Madagascar et la France, par le biais des FAZSOI. Toujours en matière de sécurité maritime, le général Rakotonirina rappelle que la France appuie la mise en place de sémaphores sur des points stratégiques des côtes de la Grande île. Il s'agit de postes de défense et de surveillance des côtes et du territoire maritime. Le premier du genre a été installé à Tolagnaro en juillet.

Sauf changement, cinq autres sémaphores seront mis en place. Le prochain sera celui de Mahajanga. À entendre les propos du ministre de la Défense nationale et ceux de l'ambassadeur de France, de nouveaux champs de coopérations dont la concrétisation sont à l'étude ont été soulevés durant la rencontre entre les deux hommes. Ils n'ont, cependant, pas donné plus de précision sur ce point.