Madagascar: Soavinandrina - Démantèlement d'un réseau d"escroc par la police

Quatre criminels ont été arrêtés par la police dans le fokontany Androhimainty Soavinandriana ce jeudi 29 septembre vers 15 heures. Principalement, ils sont accusés d'appartenir à une bande d'escrocs, se livrant à des actes d'escroqueries dans la localité. La population a dénoncé, en outre, leur méfait a déjà fait plusieurs victimes. En fait, 4 sont tombés entre les mains de la Police et un autre a pu prendre la fuite durant l'arrestation de la police. Ce démantèlement est le résultat d'une collaboration entre la police et le fokonolona. Ces hommes n'en manquent pas d'idée pour tromper leurs victimes. Ils prétendent avoir perdu un proche et cherchent un cochon pour donner à manger à la population durant la veiller funèbre. Les escrocs effectuent un paiement d'une avance et promettent que le reste sera réglé après l'enterrement du défunt. Ils utilisent une fausse carte d'identité pendant la conclusion du contrat et changent souvent d'identité comme de chemise griffée. La police locale les poursuit d'avoir abusé plusieurs personnes sur les lieux.

Le chef de la bande manie le mensonge et abuse de la cupidité de leurs victimes. Ce dernier se présente comme des pieux, spécialisé dans l'exorcisme de l'église FJKM. Au total, cers malfaiteurs ont réussi à avoir sept cochons. A chaque fois, les escrocs emmènent les cochons et disparaîssent. Des enquêtes sont en cours pour rechercher d'autres membres de ce réseau ayant longtemps mis à mal la quiétude de la population locale. Après le déferrement de l'affaire devant l'instance judiciaire, les quatre hommes ont été placés sous mandat de dépôt à Antanimora. Les investigations de la police se poursuivent dans le cadre de l'information judiciaire ouverte pour escroquerie et recel d'escroquerie en bande organisée.